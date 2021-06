¿Cómo no ser pesimista si el Ayuntamiento de Cajeme está al borde de la quiebra, incluyendo las comisarías y las paramunicipales como Oomaspasc, Central Camionera, el Rastro Municipal, y que el Consejo de Promoción Económica del Municipio no funciona y, si funcionara, no puede promover nada porque no hay recursos y no hay agua para nuevos desarrollos o comercios?

¿Cómo no ser pesimistas si somos de las ciudades más violentas del mundo, si estamos sumidos en las adicciones padres e hijos, si las canchas deportivas están olvidadas por las autoridades y son destruidas por los vagos, si en las calles llenas de baches circulan cientos de carros sin placas, sin seguro, y muchos de los conductores van ebrios?

¿Cómo no ser pesimistas si la pandemia ha hecho quebrar a miles de negocios y el Gobierno se dedica a regalar nuestros recursos pensando en los votos que les darán para que sigan haciendo lo mismo que nos ha llevado a dónde estamos?

¿Cómo no ser pesimista si para donde voltees hay basura, pintas, caras largas, pobreza, violencia interfamiliar, apatía, gordura y nadie habla del cuidado del agua cuando nuestra presa está casi vacía?

¿Cómo no ser pesimista si no se ven liderazgos por ningún lado y los niños no van a la escuela, y las escuelas han sido desmanteladas por los ladrones?

¿Cómo no ser pesimista? ¿Tú sabes?

