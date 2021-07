Perfilando el futuro: Planear Cajeme

PUBLICIDAD

Y esa viene a ser una tarea a realizar por las próximas autoridades que entrarán a gobernar por designación de la ciudadanía y que en base a lo que se recogió en la campaña, se integrará este documento rector del quehacer público para Cajeme.

Porque ese ha sido el esquema de planeación determinado por la Ley de Planeación tanto a nivel nacional, como estatal para los municipios, para que el avance económico y social quede determinado por ese periodo de tiempo, donde se tendrá el apoyo de las legislaciones, reglamentos y los presupuestos anuales para cumplir con este objetivo.

Pero como ha sido siempre, en Cajeme nadie asegura que lo hecho anteriormente por la administración saliente sea continuado y todo porque es muy importante determinar las condiciones económicas y sociales que se le presentarán en su momento.

Pero ahora existirá una importante coincidencia gubernamental de las autoridades estatales y municipales, que permitirá que la dinámica de impulso al municipio sea bastante mejor que en el pasado y que todos los ciudadanos esperan que así sea.

Porque ya Cajeme lo requiere con urgencia y porque está todo su potencial para hacer de este municipio un líder en desarrollo económico y social, donde la prosperidad esté presente porque era el distintivo que antes tenía este municipio del noroeste del país, además de su liderazgo productivo, así como el avanzado trazo y limpieza de Ciudad Obregón, que hoy es historia.

Es cierto que los tiempos han cambiado y ya la vida futura del municipio se debe planear de otra perspectiva y afortunadamente Cajeme para lograr avanzar mas en la planeación urbana, económica y social tiene al Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP).

Institución municipal creada con ese objetivo, para que Cajeme se perfilara por el camino del desarrollo ordenado como ciudad y sus comunidades rurales, así como planear el futuro de lo que sería el municipio para las nuevas generaciones.

Y que puede ser desde su creación, que fue en el año 2004, no se haya entendido de forma precisa cual es el beneficio de tener en Cajeme, un organismo de este tipo, porque poco se le ha hecho partícipe de lo que debe de ser planear el municipio.

Porque a no entender cuál debe de ser realmente su objetivo, se considere que todo lo correspondiente al desarrollo urbano, lo debe de hacer la dependencia municipal que se denomina de esa forma y lo que hoy presenta Cajeme no es lo mejor, porque está a la vista.

Cuando su función mas efectiva debe de ser la de construir, ampliar y reparar la infraestructura de la cabecera municipal y sus comunidades, y que bastante se puede apoyar en el Instituto Municipal de Investigación de Planeación Urbana (IMIP), para ser mas eficiente y eficaz en su funcionamiento.

Lo que hoy se puede entender de las autoridades estatales y municipales, que próximamente estarán en esa responsabilidad, es que se tiene que impulsar el desarrollo económico y social del municipio, que ya lo demanda en muchas áreas.

Y es aquí donde se debe de aprovechar todo lo aprovechable de un gobierno en beneficio de sus ciudadanos, para que existan ahora soluciones precisas a bastantes necesidades, que están a la vista pero que no se atienden, porque no se sabe cómo, porque no se tiene con qué o simplemente porque no es prioridad.

El camino de la planeación ya está trazado, en el funcionamiento del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP), si lo que se quiere es hacer mucho por Cajeme, se debe de utilizar y consolidar a este organismo que para eso está, solo es cuestión de saber cuál es su función y aplicarla.

DEL ESCRITORIO

