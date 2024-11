Paul McCartney en México

Abordemos hoy un tema que tiene que ver con la música. No es común hacer algo parecido en este espacio. Puede resultar interesante. Entremos en materia: por lo visto Paul McCartney se convirtió ya en un favorito de las multitudes mexicanas. No es para menos: se trata de uno de los integrantes del grupo de rock más afamado o reconocido de la historia musical: Los Beatles. Ninguna o pocas opiniones en contrario podrían generarse al respecto.

Los Beatles fue un conjunto que surgió por allá en los albores de la década de los sesenta. Y casi a punto de llegar al año 2025 parecería que nunca se ha ido. Prácticamente, tal es lo que puede señalarse. Uno sigue encontrándose con ellos en todos lados: radio, televisión, prensa, libros, revistas, videos. En todos lados. Es increíble su capacidad de supervivencia artística, lo que se debe más que nada a su extraordinaria calidad musical reconocida y aceptada por diversas generaciones.

Sin embargo, la parte dramática de unas líneas como las anteriores, es la que tiene que ver con un hecho tan lamentable como real e incontestable: Los Beatles ya no existen como el histórico y extraordinario grupo musical nacido en Liverpool, Inglaterra. Hay un recuerdo suyo de primerísimo orden artístico o musical, pero físicamente el conjunto desapareció cuando John Lennon (su indiscutido líder, al fin y al cabo) asumió disolverlo a fines de la década de los sesenta. ¿Por qué? Porque le dio la gana.

Es obvio que nadie puede referirse impunemente a Los Beatles mencionando sólo a Lennon y McCartney, apellidos que históricamente aparecieron como los propios de los compositores a dúo de casi todas las canciones de Los Beatles. Aunque, vale decirlo, esa fue una falacia en buena medida que no dejó de resultar llamativa para los millones y millones de seguidores del grupo. Antes de explicarla (si hay tiempo y espacio) debe ser propio recordar en este mismo tramo que Los Beatles no eran precisamente un dúo, sino un cuarteto, del que también formaban parte George Harrison y Ringo Starr, legendarios también como sus otros dos compañeros, aunque quizá no con el mismo estruendo.

Puede ser probable que, ni siquiera cuando muy jóvenes en Liverpool, la después muy célebre mancuerna Lennon-McCartney haya compuesto canciones completas. Por lo que se sabe, desde entonces asumieron la costumbre de que uno le diera un vistazo a la composición rigurosamente del otro para mejorarla hasta donde fuera posible. Como beatles mantuvieron la misma práctica. Pero la verdadera razón de que los dos apellidos figuraran como responsables de una melodía fue de carácter fiscal. Así ellos pagaban menos impuestos que si hubieran aparecido por sí solos como compositores individuales de sus canciones, que lo eran de cada quien, no de los dos.

La historia de Los Beatles tiene muchos detalles de ese tenor, como es obvio entenderlo. Se trató de un grupo juvenil de música al que ninguna frontera territorial se le resistió. Lo mismo puede decirse de la edad de sus millones y millones de fans. El también llamado Cuarteto de Liverpool fue amo y señor del universo musical, como en buena medida lo sigue siendo hoy, cuando incluso dos de sus integrantes han muerto.

A título individual, cabe reconocer que Paul Mcartney ha desarrollado una llamativa forma de aprecio por México, donde por lo visto los seguidores de Los Beatles y los suyos propios en lo particular suman también millones. Sus conciertos en la capital del país, y recientemente en Monterrey, tienen carácter histórico dentro del ámbito artístico y social mexicanos. Poco se sabe, pero desde el tiempo en que Los Beatles eran el grupo musical más afamado del mundo, siempre se manejó la posibilidad de que vinieran a México.

Pero nunca lo hicieron. La locura por ellos era increíble, Uno recuerda, por ejemplo, que en la Ciudad de México de entonces había una estación de radio que presentaba tres programas de Los Beatles al día: en la mañana, mediodía y tarde. Sí: una locura completa. Cómo no recordar el legendario corte de pelo o peinado de Los Beatles, una moda que todavía prevalece en más de un sentido. Como igual prevalece la música misma del grupo al exitoso amparo de las presentaciones de McCartney. No se trata de hacer menos a nadie. Pero hasta ahora, con el paso de muchos años a cuenta, ningún otro grupo musical en el mundo se ha acercado a lo que fueron Los Beatles. Ni siquiera Los Rolling Stones, lo que ya es decir mucho.

