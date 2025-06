Para que sea benéfico un plan de Gobierno

Desde siempre, para la sociedad mexicana es una aspiración que dentro de la aplicación de las acciones que se contemplan en un plan de Gobierno, logre superar las necesidades que se tienen.

No nada más que sea un documento oficial, con realización obligatoria por hacer en los tres niveles de Gobierno, porque así lo marcan la Ley de Planeación de 1983 para conducir el ejercicio de Gobierno.

Donde se concluye que su aplicación será real al elaborar el plan de Gobierno para seis o tres años, según corresponda, y que a su vez este documento es alimentado por las necesidades de la sociedad.

Donde la democracia determina que todos los ciudadanos deben de tener injerencia en la elaboración de ese documento, que para el Gobierno entrante será el rector del quehacer gubernamental.

Pero, ¿qué ha sucedido en el transcurso de los tiempos en las convocatorias para que la sociedad participe en esta integración de necesidades? No se ha realizado de forma abierta para todos.

Porque, desde siempre, esa práctica se ha establecido que los de siempre deben de ser los partícipes para que sean reuniones ágiles y así cumplir con el mandato de la Ley de Planeación.

Y, bueno o malo, según la óptica, por sinergia, independientemente de los tiempos y los gobiernos, todavía en la actualidad es la misma forma de integrar estos importantes documentos.

Que lo más viable sería la actualización de la Ley de Planeación que ya tiene 42 años, y a la fecha el México de hoy, en sus estados y municipios, es otro donde la actualización es una necesidad real.

Porque ningún Gobierno inicia basándose en el Plan de Gobierno realizado, porque lo hace al tiempo de estar en ejercicio y es ahí cuando inicia su proceso de elaboración.

Y que muchas de las acciones a realizar en la práctica diaria se basan en el librito que trae el gobernante que recién llega, mientras se complementa con el que propondrá la sociedad.

El desfase de este importante documento hace que el rezago en muchas necesidades de la sociedad, en sus diferentes niveles, vayan quedando en los pendientes para dejar de ser prioridades.

Haciendo que cada vez se aleje la prosperidad y se ubique, de manera momentánea, en lo que se atiende de manera prioritaria en un sexenio o trienio y que, muchas de las veces, no resuelve el objetivo general.

Necesariamente, la dinámica para la integración de este importante documento, que indica la forma como se desarrollarán las acciones de Gobierno, es la actualización en su forma de realización.

Para que no se convierta nada más en un documento más en los estantes de las dependencias de Gobierno, sino que sea el que indique de manera continuada el quehacer del Gobierno.

Y que en el transcurso del tiempo deberá de presentar sus actualizaciones, por la sociedad dinámica, aunque los cambios que se han tenido muchas de las veces son más políticos que de necesidad.

En los tiempos actuales, el ejercicio de los tratados comerciales, el avance de la tecnología y todos los cambios que hoy tienen la mayoría de las economías del mundo hacen necesario estar al día.

Y no nada más en el ámbito nacional, sino también en lo correspondiente a lo estatal y municipal, para dejar de creer que eso es solo para lo federal y no nada más las inversiones que se quieren.

El mundo está cambiando de manera veloz y se debe de estar en la misma sintonía para poder aprovechar en beneficio de la sociedad lo que están presentando estos cambios y no llegar tarde a ello.

DEL ESCRITORIO

Al parecer ya existen acuerdos en lo que respecta al comercio entre Estados Unidos y China, que afecta a la mayoría de los países del mundo y será en estos días cuando la fluidez del comercio internacional empiece a tomar nuevamente su dinámica de antes...... Aunque se pensaba que podría afectar al país la situación arancelaria y ya no existiría la misma cantidad de inversión extranjera directa a México, al parecer el comportamiento sobre la ocupación de naves industriales en diferentes regiones del país va al alza y se busca incrementar su construcción...... Aunque existan muchos sobresaltos por la política comercial de Estados Unidos hacia México, el estatus de primer socio comercial no cambiará y, si lo hace, no será de la noche a la mañana.