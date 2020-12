Outsourcing, una buena solución al desempleo

Durante algón tiempo el tema de la subcontratación laboral, ha sido muy cuestionado por las condiciones en que se ha considerado que se ha desarrollado en el país y por ello es motivo de atención que está en la mesa del Legislativo para continuar en sus condiciones de aplicación laboral.

Puede ser que en algunas situaciones su aplicación no haya sido la mas favorable, pero en la mayoría de las ocasiones, ha solucionado de forma efectiva lo que es la necesidad de empleo en la mayoría de las regiones del país.

Este concepto de outsourcing, que viene a ser subcontratación laboral, se ha venido utilizando por aóos, tanto en el sector póblico como en el privado con bastante éxito durante aóos y los objetivos logrados son positivos en las áreas donde se desempeóa esta práctica.

Esta modalidad de desarrollo laboral, hoy en día es utilizada de forma efectiva por el Gobierno Federal, donde su desempeóo ha sido muy exitoso, al contratar alrededor de 28 mil personas, para que participen en la promoción y aplicación de sus programas sociales.

Hoy en día en el país, existen alrededor de 8 millones de personas, contratadas bajo esta modalidad y como se presenta la situación económica de México, necesariamente es una cantidad de empleos que se deben de proteger.

Es probable, como se ha comentado, que en algunos conceptos el sistema de contratación laboral tenga la necesidad de realizarle ajustes para su mejor funcionamiento, pero debe evitarse que esta práctica sea eliminada de forma definitiva del mercado laboral.

Esta muy entendido, que las diferentes regiones del país, lo que requieren es la generación de empleos y, todavía más, el buscar productividad y avanzar en el logro de alcanzar mayores índices de formalidad y es con este esquema como se está logrando.

Es muy conocido que en repetidas ocasiones se utiliza el esquema de subcontratación laboral, cuando existen programas de beneficio social, en las diferentes entidades de Gobierno, ya sea del ámbito federal o estatal o municipal y en la mayoría de las veces la aplicación de este plan ha sido con bastante éxito.

Lo mismo sucede en las empresas y los negocios, donde su desempeóo ha sido muy favorable en su avance y consolidación y que hasta hoy ha resultado bastante beneficioso en su proceso de crecimiento y generación de derrama económica en cada uno de los sectores productivos, donde se aplica este sistema.

Sera importante en este esquema de subcontratación laboral o denominado también outsourcing, persista en el mercado laboral para que continóe proporcionando beneficios de empleo y productividad a las actividades póblicas y privadas.

En estos tiempos de pandemia, donde no se precisa su permanencia en el país, lo más pertinente es conservar la cantidad de empleos que se están generando por esta modalidad, porque es una forma muy eficaz contra la crisis económica.

De la misma, forma lo que hoy se busca también, producto de la misma situación, es el abatimiento de los costos y el ahorro, que permitirán la sobrevivencia de bastantes empresas y actividades, que hacen necesaria la subcontratación laboral, esto es si se le analiza y se le determina como una solución muy precisa a las condiciones económicas que hoy se viven, generadas por la emergencia sanitaria.

Será importante realizar una revisión del esquema de subcontratación laboral, para su mejoramiento y que continóe en beneficio para la generación de empleos y derrama económica en las regiones del país, mas no se ve una positiva solución a su desaparición.

DEL ESCRITORIO

Como siempre se dice, lo que se comenta como futuros de la economía mexicana para los meses o aóos siguientes, no dejan de ser pronósticos, que bien que lo manifestado acerca del crecimiento del Producto Interno Bruto, no fue exactamente lo que se pronosticó, por algunos analistas económicos porque lo que es el comportamiento de la economía nacional, resultó mas favorable a los nómeros a la baja que se había dicho y qué bueno que sea así, para beneficio? Aunque algunas personas, no tengan mucho interés en lo que suceda en la designación presidencial de Estados Unidos, sí es importante para México, lo que serán los próximos cuatro aóos de Gobierno del vecino del norte y quien será el dirigente considerando que el Tratado de Libre Comercio recién firmado, apenas va a empezar su ejercicio y habrá mucho que ver en su desempeóo? Segón se dice, las utilidades de los Bancos caerán hasta un 50%, producto de la baja en la demanda de crédito y también de la disminución de las tasas de interés y se prevé que su recuperación económica será hasta el 2022.