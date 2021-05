Oomapas Navojoa: de mal en peor

El caso mas reciente fue el despertar de ayer de muchos vecinos que no tuvieron agua para sus elementales necesidades.

En el centro de la ciudad, así como en las colonias Constitución, Allende, Francisco Villa, Tierra Blanca, Deportiva, Juárez, Infonavit Sonora y Laureles, las quejas se multiplicaron de inmediato.

Pero las tortugas del Organismo Operador Municipal todavía no salían de su caparazón y por lo tanto no había, ni hubo durante gran parte del día, una respuesta acertada sobre el hecho.

Un "comunicólogo" del interior del organismo filtró que aparentemente sus jefes no pagaron el recibo por el consumo de energía de los pozos y eso derivó en el corte del servicio y, por lo mismo, la paralización de los pozos.

Y es que con el aumento del calor, expuso, el consumo se disparó y las tarifas por la electricidad con que operan los pozos también, a lo cual se suma que hay pocos ingresos en la paramunicipal y por lo tanto no les alcanza para pagarle a doña Comisión Federal de Electricidad, que no perdona a nadie. Menos a doña Chayito, dicen, pues ya les quedó mal y no quieren que lo vuelva a hacer.

Otros más dijeron que hubo fallas en dos pozos y por ello el suministro del agua se detuvo para gran parte de la ciudad.

Y así transcurrieron las horas sin que los funcionarios del Oomapas atinaran a decir qué habían pasado en verdad, pues Gilberto Reyes Aldama, director general, y Ramón Hurtado, director técnico, se escondieron para no tener que enfrentar a los medios y, consecuentemente, a la sociedad irritada por tan brusco proceder.

Ya por la noche, en un mal redactado comunicado intentaron decir lo que pudieron haber dicho desde temprana hora: que hubo robo y vandalismo en el pozo 14.

Solamente para que se den una idea de lo desubicado que están en materia de comunicación en el Oomapas de Navojoa, les transcribiré algunos datos enviados:

"Martes 4 de mayo del 2021.- En una inspección de rutina, y preparándose para el equipamiento de la nueva bomba del pozo 14, ubicado por la Ave. Tecnológico en la col. Los

Naranjos, de Navojoa Sonora, que abastece a las pilas de la planta de rebombeo del dátil, para suministrar del vital líquido a las colonias: Centro, Juárez, Reforma y parte de Tierra Blanca, personal del OOMAPASN se encontró con un desagradable acontecimiento.

"Al iniciar labores este día, y preparándose para la instalación del nuevo equipo del pozo, se observan las inmediaciones vandalizadas.

"El Ing. Ramón Hurtado, Director Técnico del Organismo, verificó cuantiosos daños materiales, también robo del cableado principal, que suministra de energía, al motor eléctrico de la bomba, y a la caseta de controles.

"En el hurto, se sustrajeron aproximadamente 120 metros de cableado, medida cuatro cero, también la destrucción de un transformador de la caseta de control, para la regulación de voltaje, destacando principalmente el daño a los relevadores, térmicos magnéticos de protección, destrucción de interruptores principales, el arrancador del equipo eléctrico y su cableado de interconexión, materiales y equipos que ascienden a un valor de más de $200,000.00 pesos mexicanos.

"Es un atentado lamentable contra las instalaciones del Organismo, afectando directamente a los usuarios de la ciudad de Navojoa, que dependen de estos equipos, para el suministro cotidiano de agua potable, y debido a este acontecimiento, se pudieran presentar signos de escases (SIC) en el servicio del vital líquido".

Si supieron desde temprano del supuesto vandalismo, ¿por qué no lo comunicaron de inmediato?

Pero si lo que buscan es tapar ineficiencias con este tipo de comunicados, la verdad, nadie se las compra. Ya mucho han engañado a los navojoenses.

