Ohtani, el ejecutor de Padres

La cartelera boxística entre el mexicano Jaime Munguía y el canadiense Erik Bazinyan recibió poca difusión; el tijuanenese espera medirse a "Canelo"

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Cuando parecía que los Padres de San Diego se instalarían el miércoles a un juego de los Dodgers por el campeonato de la División Oeste de la Liga Nacional, pues tomaron la ventaja de 2-1, apareció Shohei Ohtani, bateando de 3-2, teniendo una buena noche ofensiva, conectando un doblete y un sencillo para remolcar dos carreras y con ello vencer 4-3 a los Frailes para alejarlos a 3 juegos de distancia y anoche los Dodgers buscarían ganar la serie y alzarse definitivamente con el título de la División que vienen encabezándola desde que empezó la temporada en marzo pasado... Ohtani, además, se robó una base para llegar a 56 y recibió par de pasaportes. Una noche redonda para el fenómeno japonés. Asimismo, el gran toletero con los dos imparables sumó en la temporada 179, para figurar entre los mejores en ese rubro cuando solo resta una serie de tres partidos para finalizar la temporada regular... Si los Dodgers vencieron a los Padres, ya serán los monarcas de la Oeste del viejo circuito y los tres restantes nada tendrían que ver ya los Padres en la lucha por el cetro de la División. Por el contrario, si San Diego ganó anoche a los Dodgers, continuarán con vida, a solo dos juegos del primer lugar faltando solo tres para que todo culmine y que los Dodgers perdieran los tres que restan y que los Padres los ganaran, solo así se coronarían. Los Ángeles precisan de una sola victoria para ganar la División... Sin embargo, en el beisbol, todo puede suceder, no hay nada escrito... Bonita recta final entre los equipos californianos. Los Padres le han dado mucha guerra a los Dodgers, pues faltando tres partidos todavía tienen en la mira a sus eternos rivales. Vamos a ver quién gana la partida. Los Dodgers no han cerrado bien la temporada, pues han estado titubeantes, pese al enorme ruido que hizo Shohei Ohtani con su 50-50, para lograr la proeza de plasmar ese récord en el mejor beisbol del mundo, hazaña que no pudo hacer ni Babe Ruth, el pelotero más querido por la afición estadounidense en el siglo pasado, pero quedan sus recuerdos imborrables, del "Gran Bambino"... Muy poca difusión le dieron los organizadores a la función que encabezó el exinvicto tijuanense Jaime Munguía, quien combatió con el canadiense Erik Bazinyan, a quien noqueó en el décimo round, pasando momentos muy difíciles, en los que recibió bastante castigo. Si bien es cierto que salió con banderas desplegadas ante un adversario que en ocasiones le metió las manos a placer... Dio la impresión Munguía que no fue la óptima preparación para un rival que no era de gran calado y que bien podría haberlo despachado en cuatro o cinco asaltos... Por el contrario, el oriundo de Canadá lo "hizo nadar en aguas profundas". Tuvo que meter el acelerador para poder enviarlo a la lona, pues uno de los tres jueces le dio 86-85, lo cual quiere decir que, de haber llegado la pelea a 12 asaltos, quién sabe cómo le hubiese ido al clasificado universal del CMB... En lo personal, no vi al Munguía que combatió con el "Canelo" Álvarez que, aunque fue superado claramente por el de Guadalajara e incluso enviado a la lona, tuvo rounds exitosos. Resumiendo, si Munguía desea llegar a las alturas, necesita pelear con oponentes de renombre, de primer nivel que sean victorias que le reconozcan los expertos y los empresarios, quienes son los que sueltan la lana para proporcionar anuncios, pues esta batalla no la pasó en directo ni ESPN. Fue hasta el pasado miércoles cuando repitieron el combate con el desconocido Bazunyan. Ahora, en entrevista que le hizo Chava Rodríguez, después del combate, Munguía comentó que regresará al ring a mediaos de diciembre venidero contra un rival de mediana categoría y el año entrante buscar un duelo con Edgar Berlanga u otro que esté clasificado entre los mejores supermedianos del orbe. La pelea que sostendrá en diciembre se efectuará en Tijuana contra "uno a modo" para lucirse ante la fanaticada californiana. El tiempo pasa pronto y para un boxeador, en su mejor momento, se va más rápido. Así que lo que debe hacer Munguía es disciplinarse, prepararse a tope y mostrarles a los aficionados que está listo para cualquiera y ganar, como ha sido la carrera del "Canelo", cuya pelea con Munguía, fue transmitida para varios países del mundo. Como se sabe, el "Canelo" es promotor y boxeador a la vez. Por eso es que le va bien económicamente en sus peleas y se da el lujo de pelear nada más tres veces al año y en ocasiones combate nada más en dos ocasiones, como en 2024, que lo hizo en mayo y en septiembre y ahora subirá al ring oficialmente, hasta los primeros días de mayo de 2025, contra un retador, cuyo nombre se dará a conocer en febrero como acostumbra a darlo a conocer. Pudiera ser el peligroso Terence Crawford, quien recientemente venció contundentemente a Errol Spence... El promotor Turki Alalshikh estaría dispuesto a pagarle al "Canelo" 150 millones de dólares, si le da la oportunidad en mayo a Crawford. ¿La aceptará el "Canelo"? O esperará la de 200 que le ofrecen por un duelo con David Benavidez?... l´ll see you later.