Obregón y el comercio local

En Ciudad Obregón las ventas del comercio local están detenidas . Así, literalmente, hay que asumir la expresión. "Ventas detenidas". ¿Curioso? No. Más bien complicado. Los hechos de que se habla no están así por el gusto o la decisión de nadie en particular. Lo que sucede es más sencillo o dramático a la hora de entenderlo. Sucede que no hay circulante. Y cuando no hay circulante eso quiere decir que no se tiene dinero para comprar.

A eso se reduce todo. ¿Simple? No. Terrible. ¿Para no creerse? Todo es fruto de algunas de las ingratas singularidades de los tiempos de hoy. En su sencilla o real complejidad, por decirlo así, la descrita situación existente se comprende al tenor de una explicación como la que sigue, la cual fue proporcionada por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón.

Dijo así Gustavo Cárdenas García: "El comercio está detenido por la falta de circulante. Ya que, al no haber primeros cultivos, se paraliza la actividad, generando un efecto en cadena". Consideró también que el efecto de la sequía en el comercio se va a sentir más en el primer semestre de 2025. Tal es la situación delineada en unas cuantas palabras objetivas o directas. De aquí la urgencia –planteó también Cárdenas García- de que el Gobierno Federal destine recursos para hacer frente a la emergencia derivada de la sequía con la creación de empleo temporal.

La situación imperante se visualiza todavía con mayor claridad si se le ubica en la inmediatez de lo que significa una emergencia en todos y cada uno de sus términos. En este plano, ayuda en el ámbito comercial que podrían darse algunos paliativos que servirían para sobrellevar un tanto el esquema descrito. Es el caso de la promoción nacional conocida como el Buen Fin (que está por realizarse) y el propio de las ventas del tiempo decembrino. Con ese evento y la temporada navideña podría reactivarse el comercio de Ciudad Obregón.

Aunque la apuesta no puede ser total o definitiva en ese sentido. Cárdenas García marcó al respecto una pertinente observación que no es posible ignorar. "Pero sin trabajo en el campo –dijo- los efectos en el sector comercio van a ir creciendo paulatinamente, ya que (esta) es una economía en cadena". Muy cierto. Pero ojalá que los hechos no lleguen a ese indeseable extremo.

En un tema relacionado con el anterior, vale tomar nota de que en Huatabampo se acaba de crear "una red morenista". Supondrán muchos que el asunto se trata de "grilla" o "polaca", cual sea el término que más le plazca utilizar. Si eso no es así, entonces resultará obvio que no hay punto de acercamiento con la política como tal en los renglones que siguen. Pero sí lo hay al definir que dirigentes del Movimiento Regeneración Nacional integraron una denominada y llamativa Red de Transformación Democrática.

¿Con qué objeto? Con uno muy reconocible y meritorio: gestionar apoyos para la agricultura, ganadería y pesca, actividades que, como bien se sabe, atraviesan hoy por hoy una aguda crisis en la Tierra de los Generales. Juan de Dios Castro Pacheco, uno de los promotores de la creación del organismo, dijo que la red morenista nace en el momento exacto, ya que el partido necesita dar un giro en su quehacer interno y, sobre todo, presentar una nueva imagen hacia afuera, con la gente, con el ciudadano.

Los momentos de hoy, en efecto, son de gran incertidumbre laboral en todos los sectores productivos sureños, como reconoció Castro Pacheco. Bien se sabe cómo y porqué se ha generado esta indeseable situación. En Huatabampo hay falta de agua por una sequía impar y que ha puesto en zozobra a pequeños y medianos agricultores, jornaleros, ganaderos, pescadores, artesanos. "O sea, todos están lastimados económicamente", añadió.

En el evento a que se alude se hicieron diversos planteamientos en cuanto a la necesidad de que el sur del estado reciba una mayor atención por parte de los tres niveles de gobierno, lo que sin duda debería ocurrir a la mayor brevedad posible, como es obvio inferirlo. Tendría que ser hora de las que las cosas en este sentido empezaran ciertamente a suceder de esta manera. No en balde, entonces, en la reunión morenista también se puso de manifiesto que Huatabampo es uno de los municipios que se advierten más marginados en esta parte de la entidad.

En su realismo, el cuadro que se describió resulta tremendamente cierto, pero también desalentador. He aquí algunos pormenores muy propios del Huatabampo de hoy: la agricultura está desplomada, existe mucho desempleo, el desarrollo municipal se frenó, no hay obras, no hay construcción. La conclusión fue una sola: "Todo está parado". El propósito es buscar apoyo o ayuda en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tal será una tarea de la morenista Red de Transformación Democrática. Cabe esperar un buen resultado de sus gestiones en beneficio de la población huatabampense.

