Creo que llegué a la edad del “nunca pensé”; algo en mi mente me lo dice y algo en mi cuerpo me lo reclame…nunca pensé que esto pasaría, pero el tiempo no se detiene para nadie.

Y es que en verdad nunca pensé, nunca, que llegaría a tener el pelo tan blanco. Nunca pensé que cada vez sería más difícil levantarse al agacharte, o que te tuvieras que apoyar en algo porque ya el cuerpo comienza a pasar la factura. Ya como que las articulaciones se han secado un poco, o algo así. La mera verdad, pero nunca pensé que tendría un recipiente organizador con una píldora para cada achaque que se vaya presentando. Nunca pensé que me quedaría sin padres y ahora ellos ya se han ido. Nunca pensé que mi carro llegara a tirar tanto humo como los muchos carros que durante tantos años critiqué, y que el aceite que se fuga pudiera manchar tanto el piso de piedra; que ya no le sirviera el marcador de la gasolina, y que de tantas fallas después de años de uso, mi fiel compañero de mil batallas, mi viejo auto quedara tirado en la calle y no tener dinero para arreglarlo. Ahí, abandonado, como muchos otros que odiamos ver.