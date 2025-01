¿Tendría usted interés en formar un nuevo partido político? No se preocupe. Hay formas de lograrlo. Formas legales, por supuesto. Todo debe ser cuestión de asumir la decisión respectiva. Poco ha de importar que existan evidencias en la materia que posiblemente tendrían que desalentar el propósito de que se habla.

Pero ya hablando en serio, en una primera y apabullante evidencia, habría que reconocer que en México ya existen suficientes partidos políticos, lo que tendría que desalentar la formación de otros. Aunque este señalamiento parecería no tener sentido en un contexto general como el de este país.

El caso es que, como si no fuera suficiente con los partidos que hoy por hoy se tienen a la mano, y con uno (PRD) que recientemente feneció por muerte natural, el Instituto Nacional Electoral emitió las reglas que deben cumplirse para formar nuevos organismos partidistas durante el periodo 2025-2026. No puede negarse que el mexicano es un ámbito donde existe mucha predilección por la "grilla", que es algo así como una especie de deporte nacional.

Hoy mismo existen aprestos con la misma finalidad de que se habla, como es el caso del Frente Cívico Nacional que posiblemente se convierta en partido. Pero en ese particular ejemplo, hay una evidente seriedad y un llamativo respaldo ciudadano para llevar a cabo tal propósito.

En una coyuntura como la actual, no debe ser del todo fácil del todo cubrir trámites para crear nuevos partidos políticos, trámites que deben ser abiertos ante el mismo INE. Sin embargo, una cierta lógica elemental o aventurada quizá haría ver que sí habrá solicitudes al respecto y quizá en un número sorprendente. Es decir, como si los partidos que hoy existen no resultaran suficientes para los fines que indujeron su creación.

En Estados Unidos hay solamente dos partidos y todo permite suponer que con tal esquema les sobra y basta para desenvolverse en el marco de una democracia, que, si no es algo así enteramente como la mamá de los pollitos, sí parecería que está muy cerca de lograr esa condición. También podría estar demostrado que las agrupaciones partidistas creadas prácticamente al vapor, sin batallas ciudadanas como respaldo, no ayudan mucho precisamente a la causa de una democracia real, efectiva. Tales agrupaciones suelen tener vida artificial o engañosa.

Sin embargo, en la contraparte el problema es que en México sucedió que, partidos políticos que evidenciaron tener fortaleza física e institucional, hoy parecerían cerca del desplome, incluso por sobre su brillo histórico. Puede resultar hasta ocioso citar los casos del PRI y el PAN. Pero son los mismos hechos propios los que hablan por su proyección actual. Al mismo tiempo, una y otra vez se ha dicho que Morena alcanzó rango de partido político imbatible, lo que podría antojarse un tanto exagerado, pero que sin duda es una evidencia totalmente real.

En el caso de Movimiento Ciudadano está por verse qué es lo quiere ser a partir del año en curso y con nuevo mando nacional recién formalizado. Los dos restantes partidos, el Verde Ecologista y el del Trabajo, tienen una afortunada alianza con Morena ante la que priistas y panistas no pueden hacer nada...ni podrán. En todo esto hay una simple lógica incontestable.

Es obvio que en un panorama como el anterior, descrito con más rapidez que eficiencia conceptual, debe ser preciso inscribir la nueva convocatoria para la incorporación de nuevos partidos políticos al esquema nacional respectivo. Habría que reconocer que esta convocatoria puede resultar exitosa en más de un sentido.

Puede ser así en tanto que por ningún lado se advierte ánimo o intención para desalentar la formación de nuevos partidos políticos. Nadie ha dicho oficialmente que éstos sean muchos o sean pocos en un marco como el de este país.

El INE ya formuló y publicó las reglas a que deberá sujetarse ese proceso. No se duda que habrá una respuesta llamativa a esta convocatoria. Por lo menos quizá tres corrientes políticas responderán al llamado para formalizarse en partidos políticos. Pero es evidente que no bastará con los modos o ganas de serlo. Hay en el ámbito de que se habla formalidades numéricas que es preciso colmar legalmente, pero que a la hora de la hora no es fácil cubrir.

Aunque bien suele decirse que todo es posible cuando la disposición para ello es la correcta. Quién sabe si esta premisa funcionará del todo en una ambientación propia como la de quienes buscan crear nuevos partidos políticos. Porque realmente, y hablando con simple crudeza, no ha de ser fácil del todo emprender un propósito de la naturaleza a que se alude. Pronto se despejarán las reales o eventuales dudas existentes en esta materia.

