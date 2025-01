Nuevos partidos políticos; no se sabe cuáles serán

Parece que el actual sistema en esta materia está un poco o un mucho en zozobra

Por: Gerardo Armenta

Por lo visto existe en México una fiebre desbordada por crear nuevos partidos políticos. Parece que el actual sistema en esta materia está un poco (o un mucho) en zozobra. Quizá la evidencia no deba ser tan definitiva, porque lo único que ha ocurrido es que dos partidos principales (PRI y PAN) prácticamente han venido mostrando bajos rendimientos, en beneficio de otro más como Morena que domina a sus anchas la competencia electoral y tiene bajo control todo el andamiaje político, por así decirlo.

Alrededor suyo, como igualmente se sabe, están, siempre fieles, dos partidos: del Trabajo y Verde Ecologista. En el recuerdo, el Partido de la Revolución Democrática tuvo gloria política efímera, aunque no dejó de ser gloria. Pero allí vienen los que pueden ser los nuevos partidos políticos que estarían en el cuadrante respectivo. Todavía no se sabe cuáles serán. La verdad es que todavía falta por ver cuántos de los muchos que aspiran al registro podrán alcanzarlo al final de los trámites.

En este contexto, es muy posible que dos conocidas organizaciones civiles hagan fructificar los trabajos que ya iniciaron para fundar un nuevo partido político. Se trata del Frente Cívico y Marea Rosa. Su partido se llamaría "Somos México". Falta nada más que logren fructificar sus esfuerzos en ese sentido. Para lograr el objetivo se impusieron un propósito: juntar 500 mil firmas de apoyo. Éstas pueden ser pocas o muchas rúbricas. Aunque todo depende de quién y por qué asuma reunirlas.

Parecería, por lo menos en una aproximación más o menos cierta, que quienes forman parte del Frente Cívico y Marea Rosa bien podrían no tener dificultades operativas u orgánicas para lograr su objetivo partidista. En la Ciudad de México han dado muestra de su capacidad de convocatoria para reunir grandes multitudes. Debe reconocerse que, en ciudades importantes del país, no lograron el mismo objetivo alcanzado en la capital con respecto a lo que puede entenderse como congregación ciudadana.

Un dato que ilustra un tanto lo anterior, es que tanto el Frente Cívico como Marea Rosa apoyaron a Xóchitl Gálvez en la elección presidencial reciente. Bien se sabe que ese apoyo no fue tan efectivo como hubiera deseado la candidata de lo que entonces se identificó como una coalición opositora, formada por los tres grandes partidos políticos de entonces, que hoy evidentemente han dejado de serlo.

En lo que puede conocerse pronto como el partido "Somos México", figuran personajes de talla política reconocida. Están, por ejemplo, Guadalupe Acosta, Carlos Navarrete, Gustavo Madero y Emilio Álvarez. Están también Leonardo Valdés, expresidente del Instituto Nacional Electoral, y Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo de ese mismo organismo. Hasta donde se entiende, Guadalupe Acosta parecería ser el hombre fuerte de lo que también parecería ser, vale repetirlo, uno de los probables nuevos partidos políticos que estarían en el esquema respectivo del país.

Sin embargo, habrá que esperar los acontecimientos en la materia para saber y entender cómo quedará el esquema a que nos hemos estado refiriendo. Pero hay una novedad al respecto que bien podría dejar con los ojos cuadrados a los observadores políticos avezados o novatos. Tal novedad, por lo visto, señala que Xóchitl Gálvez Ruiz está también con el ánimo de fundar un partido político. Por lo visto, ella misma así lo ha dejado saber.

No tendría nada de extraordinario que así ocurriera. En la que sin duda debió ser su gran incursión en la política (candidata presidencial en la campaña anterior), seguramente debió aprender lecciones en la materia que en ninguna otra parte pudo asimilar, por más que no haya alcanzado el triunfo. Habrá que ver el perfil ideológico de este otro partido político, siempre y cuando prosperen los dichos que al respecto se atribuyen a Xóchitl Gálvez.

En realidad, todos los anteriores no dejan de ser pormenores políticos puestos en circulación de una u otra forma, a la espera de ser ratificados. Se presta para ello el particular contexto de hoy en el que se discute la aprobación de nuevos partidos políticos que se incorporarían a un escenario más o menos concurrido. Se ha llegado a la determinación de que harían falta más agrupaciones de esa naturaleza, quizá con la presunción de que algunos de los partidos existentes podrían desaparecer, como ocurrió con el PRD. Se advierte un tanto difícil que llegue a suceder en lo inmediato una repetición de esa mecánica. Aunque no por nada dicen que en la política a la mexicana no hay nada escrito, aunque haya mucho. Habrá que ver...

armentabalderramagerardo@gmail.com