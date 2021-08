No nos hagamos tontos

No, no es que tú o yo seamos pesimistas y que todo lo veamos mal, la realidad es que las cosas en nuestra ciudad sí andan mal, y no es grilla política, aunque, para mí, ha sido la clase política la que más daño le ha hecho a esta tierra y a esta nación. Y es que teníamos todo en la palma de la mano, pero el sudor y la apatía parece que hicieron que lo perdiéramos.

Sí, un día, aquí, en este mismo lugar, las cosas estaban mucho mejor. Éramos considerados el granero de México, y un ejemplo a seguir en cuanto orden, limpieza y tranquilidad. Se podía dormir con las puertas sin candado y en el patio. Las ventanas y las casas no tenían rejas. Podías andar tranquilo por las calles en las noches. No se robaban casi nada. Todo era paz, carne asada y un poco de dulzura, y, como decía la canción, en Cajeme hasta el más chico gastaba su tostón. Eran tiempos de unión familiar y de paseos por el valle, hasta que poco a poco todo fue cambiando hasta convertirse en la pesadilla que es ahora: descuartizados, calles echas pedazos, adicciones a todo y hasta niños consumidores, ruina, basura por doquier, paredes rayadas, embarazadas viciosas, hijos de la calle, ríos de sangre, es un honor ser malandro y la radio sigue tocando sin pudor alguno lo que sea, aunque corrompa.