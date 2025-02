No hay Metanoia sin Kénosis

La "Kénosis" se relaciona con la "metanoia" en la medida en que ambas pueden ayudar a transformar la vida, ambas palabras griegas

Por: Saúl Portillo Aranguré

El nuevo testamento escrito en Griego Koiné, era el idioma común en el Mediterráneo Oriental en la época de Jesucristo.

Vayamos reflexionando sobre las palabras y su significado.

KÉNOSIS

La Kénosis es un término griego que significa "vaciamiento" y se utiliza en la teología cristiana para describir la entrega de Dios a la humanidad.

En la teología cristiana, la Kénosis se refiere a:

*El vaciamiento de la voluntad propia para recibir la voluntad de Dios.

*La encarnación de Dios en Jesucristo.

*La entrega radical de Jesús a la humanidad.

San Pablo utiliza esta palabra en un himno Cristológico, que muestra el gran amor de Dios al encarnarse para salvarnos.

Filipenses, 2, 6-11

"Él (Jesús), que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó (Kénosis) a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres."

"Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz."

"Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor»."

Todo acto que haga Dios en favor del ser humano o la creación, es un acto de humildad, pues requiere bajarse, pues nada hay por encima de él, todo lo que haga fuera de su esencia divina trinitaria, es un acto de humildad, acto de amor, por el sólo hecho de la encarnación de Dios en el seno virginal de María, merece nuestro agradecimiento, nuestra exaltación y proclamar su gloria.

Es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, ser mansos y humildes de corazón como él, aprendamos de él.

METANOIA

La palabra griega que se traduce como "arrepentimiento" es metanoia (µet????a). Esta palabra significa "cambio de mente".

Metanoia se deriva del verbo griego metanoe, que significa "cambiar de opinión" o "arrepentirse".

En el mundo grecorromano, metanoia se entendía como un cambio de mentalidad o de perspectiva. En el contexto judío y cristiano primitivo, adquirió un significado espiritual más profundo.

La palabra arrepentimiento en latín es paenitere, que significa "arrepentirse" o "sentirse arrepentido".

La palabra paenitere también da origen a otras palabras como penitencia y penitenciario. Las cárceles son centros penitenciarios, pretendiendo el arrepentimiento de los delitos cometidos, purgando la pena sentenciada y una vez que salen se reincorporen a la sociedad, pues ha pagado las consecuencias de sus actos, aprendiendo que el quebrantamiento de la ley no es, ni será opción a elegir, pues la "libertad aristotélica" reconoce a la persona la capacidad para decidir libremente y de manera racional frente a una amplia gama de opciones previamente ofrecidas, incluso, la facultad de actuar según la decisión que haya tomado. El mal no es opción, elegir el mal, es un acto no de libertad, sino de libertinaje, pues todo acto tiene consecuencias, buenas o malas según sea la intención del corazón.

El arrepentimiento es también un sentimiento de pesar por algo que se ha hecho, dicho o dejado de hacer. Implica reconocer el error y comprometerse a no volver a cometerlo.

Entre los siete sacramentos de la iglesia de Jesús, está un sacramento que se le llama sacramento de penitencia, que es sacramento de conversión, clasificado como uno de los dos sacramentos de curación, la confesión, cura el alma, obteniendo el perdón de los pecados, con el dolor de ofender a Dios, al prójimo y a uno mismo, que nos lleva a un cambio de actitud y de pensamiento.

La Metanoia, surge de adentro hacia afuera, es la invitación a la evangelización, es cambiar formas de pensar, para que impacte en mi forma de actuar, si sigues cometiendo los mismos pecados, el problema está en cambiar tus ideas, en vez de querer cambiar tu entorno.

¡Convertirse hacia Dios, es verdadera conversión!, no es que cambies ideas por otras mejores, o pensar que la frase de las redes sociales, que la mejor versión de ti mismo es basada en un modelo creado según tú o según el pensamiento de la persona que más admiras. No puede haber conversión cristiana, si Cristo no es el tema central de la evangelización, sólo encontrarse con Jesús Dios, vivo y resucitado cambia toda una manera de pensar, no los mejores valores éticos y sociales que promueven hasta los que no creen en Dios, estos buscan corrección, nosotros conversión, suena igual, pero no es lo mismo.

San Pablo en carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, resume la esencia de la metanoia:

"Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto."

Palabras claves que hay que meditar de los versículos anteriores, "ofrecerse", "culto espiritual", "transfórmense interiormente renovando su mentalidad", todo para "discernir la voluntad de Dios", que es lo único que puede salvarnos o llevarnos a la santidad, o como el mundo dice en su búsqueda: ser felices para siempre (en el sentido propio de la eternidad)

NO HAY METANOIA SIN KÉNOSIS

Estamos en un mundo con más de 400 trastornos mentales según la OMS, que nos han llevado a una vida neurótica, disociando nuestras creencias con nuestros patrones de conducta.

Requerimos urgentemente una "diálisis mental", hay mucha contaminación en nuestras creencias, mezclando ideologías, buscando la felicidad justo donde no está (en lo material), generando dependencias, división, violencias, separándonos de nuestra verdadera esencia de seres humanos, según el modelo original; pareciera que queremos inventar una "nueva manera de vivir la fe según yo", y vemos que no funciona así, lo que el mundo enseña hay que durarlo y cuestionarlo, creo que la enseñanza de Jesús, expresada en los evangelios, es la manera más pura de vivir la vida, pues él es "el camino, la verdad y la vida". Busquemos alimentar nuestros pensamientos y sentimientos con lectura espiritual, con meditación y contemplación de la creación, nada alimenta el alma mejor que la Palabra de Dios, leída en ambiente de oración, pues su palabra tiene el poder de sanar, liberar y salvar.

En el evangelio de hoy domingo, el primer Papa de la Iglesia San Pedro, lo entendió en la pesca milagrosa, que la clave no es nuestra indignidad consecuencia del pecado, sino el milagro se da en la obediencia, "Duc In Altum", en remar mar adentro y tirar las redes, sólo porque él lo pide, no es en la orilla donde veremos milagros, sino mar adentro, en el fondo.

Por lo tanto, vayamos al fondo de nuestro corazón, de nuestro ser, asumamos nuestra miseria, reconozcámosla, entreguémosla a Jesús, vaciémonos de lo que es nuestra esencia (Kénosis), sólo si nos vaciamos de nosotros mismos, podremos llenarnos de lo que vale la pena, con el único que puede llenarnos, volvamos a él, aunque lo veas en una cruz, está vivo y resucitado, la cruz es su Kénosis también, al saber que hizo ese sacrificio por nosotros, por amor, para salvarnos, es cuando surge el verdadero arrepentimiento (paemiténimi), una nueva manera de pensar (metanoia) pero según el pensamiento de Dios, que sin duda es mejor que el nuestro y mejor que cualquier sabio sobre la tierra que haya pisado este mundo a lo largo de toda la historia.

ORACIÓN FINAL

"Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4), porque sólo la verdad libera, no queremos que sea la mentira, el lenguaje de la violencia lo que sature nuestro corazón y pensamiento. Ayúdanos a vaciar nuestro corazón de sus malos sentimientos, a vaciar nuestra mente de tanto pensamiento falso, de tanto enredo y engaño, ocupamos tu intervención para vaciarnos de lo que no nos sirve y llenarnos de lo que da paz, armonía y reestablezca nuestras relaciones dañadas por las malas acciones; queremos entender que sólo el camino del perdón libera nuestro corazón de odios y resentimientos; queremos aprender que no podemos seguir alimentando nuestra vida de perversión, de murmuración, de lenguaje ofensivo, de deseo de venganza, que sólo nos lleva a una espiral de maldad sin fin. Queremos aprender a vaciarnos de nosotros mismos, para llenarnos de ti; renueva nuestra manera de pensar según tu voluntad. Gracias Señor Dios, porque nos invitas a arrepentirnos de nuestros errores y corregir nuestro rumbo, nuestro destino es el cielo, que se construye aquí en la tierra, viviendo no según el mundo, sino según tu verdad revelada en los evangelios. Misericordia Señor, derrama tu gracia para tener el valor de perdonar y pedir perdón, para perdonarnos a nosotros mismos de los pesos de la culpa, nos quieres libres y por eso nos has liberado... sigue ayudándonos por tu amor y para amar... Amén"

