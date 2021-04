Allá, por los años 80, cayó en mis manos un libro titulado "Tus Zonas Erróneas" de Wayne Dyer, (muy recomendable, por cierto), en donde, entre otros temas, habla de la importancia de "aprender a decir que no". Y, aunque desde entonces he tratado de aplicar éste concepto en mi vida, aun así me he metido en cada aprieto por no atreverme a decir que no a cosas que no me interesan o no me gustan y he terminado enganchándome en los sueños de otras personas, y eso no es nada conveniente.

Es que, sinceramente es preocupante darnos cuenta de cuántas cosas hacemos sin ni siquiera desearlo; o lo que es lo peor, sin quererlo, pero que sólo lo hacemos para que nuestros amigos, compañeros de trabajo o familiares no nos vayan a catalogar como "mala onda".