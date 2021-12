Hace algunos años escuché por primera vez la canción Beautiful Boy, Niño bonito, de John Lennon, que compuso cuando nació su segundo hijo, Sean Ono Lennon. Sinceramente me pareció una de las más hermosas canciones de cuna que he escuchado. En una de sus estrofas dice —"Life it´s what happen to you while you´re busy making another plans"... Vida es lo que tienes ante ti mientras tú estás ocupado haciendo otros planes, y con esa frase tan sencilla, se podría decir, reconoces esa parte de la magia que tiene las buenas canciones que sientes que te nutren el espíritu de alguna manera. Pensamientos que te abren los ojos y que te hacen razonar.



En lo personal, este mensaje me ha ayudado a enfrentar esas ansías locas que tanto inquietan el alma. Me ha motivado a luchar contra esa desesperación incontrolable que constantemente te corroe las entrañas. Me invita a tratar de vencer ese miedo que me causa pensar en el futuro olvidando que el presente es lo único que tengo.