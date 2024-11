Navojoa: Liderazgo del PS

¿Partidos políticos en acción? Más o menos. Uno renovó su dirigencia municipal en Navojoa. Y otro eligió a su nuevo líder en el país. En la perspectiva de su ubicación geográfica, estos eventos llevados a cabo por el Partido Sonorense y el Partido Acción Nacional, tienen gran importancia no sólo para sus siglas y membresía, sino también para la ciudadanía.

Existen muchas diferencias entre ambos organismos políticos, las que conciernen en principio a su denominación. El PS es un partido estatal. En cambio, la proyección del PAN abarca al país, suponiendo que todavía su presencia siga siendo realmente más o menos nacional, como llegó a serlo en tiempos pretéritos de gloria política suya. Hoy bien a bien no se sabe del todo cuál podría ser realmente su influencia electoral. O, dicho de otra manera: no se sabe hasta dónde llega, más allá de la frialdad de los números o las estadísticas.

En este orden de ideas, vale consignar que Julio César Elizalde Palafox rindió protesta como nuevo presidente del PS en la Perla del Mayo. El evento respectivo fue encabezado por Alí Camacho Villegas, dirigente estatal, quien señaló que se está en un proceso de reestructuración del PS que se llevará a cabo en toda la Entidad, el cual concluirá el próximo mes de abril.

No hay duda de que a Elizalde Palafox le aguarda una tarea interesante, por decirlo con cierta formalidad. La verdad, sin embargo, es que esa labor no podrá ser tan fácil como el hecho de enunciarla. El PS tiene la ventaja de que debe ser visto como un partido político novedoso, quizá o seguramente con muchas posibilidades de marcar una llamativa convocatoria para ciudadanos que no quieren saber nada del elenco de partidos políticos existentes, con la obvia y entendible excepción de Morena. Este es un partido que hoy se cocina aparte, en lo que es muestra contundente del poderío imbatible de unas determinadas siglas.

En un lugar como Navojoa, el PRI llegó a ser durante muchos años un partido político con predominio absoluto en la comarca y alrededores. El PRD también tuvo momentos contundentes de mucha gloria en el Municipio. El PAN no tanto, sin hacerlo menos, pero así fueron las cosas. El Partido Sonorense (cuyo nombre llama positivamente la atención) tiene mucho que hacer en un ámbito como el de Navojoa. Es así porque, bien a bien, no se sabe del todo si, por ejemplo, priístas y panistas están todavía verdaderamente en la pelea política electoral. Unos y otros llegaron a ser formidables adversarios entre ellos y después juntos nunca lograron impresionar ni siquiera a los más tímidos de sus adversarios o al más pintado de sus contrincantes. ¿Esos tiempos forman parte de un ayer político o partidista? Aquí podría estar la ventaja en Navojoa para el PS. Pero deberá ser pertinente que nadie se olvide de un partido y su identificación: Morena.

Mientras tanto, un diputado federal con licencia se convirtió en el nuevo dirigente del PAN en el país. Se trata de Jorge Romero Herrera. Un mecanismo de elecciones internas le permitió suceder en el cargo a Marko Cortés al imponerse sobre Adriana Dávila. Todo esto ocurrió el domingo anterior. Se calcula que 110 mil panistas votaron en favor del que será realmente su nuevo dirigente.

Romero Herrera ganó el mando panista y rápidamente pretendió incendiar la pradera. No fue muy lejos por la respuesta. Luisa María Alcalde (dirigente de Morena) lo calificó como arrogante. Y es que el panista no se midió en sus primeras declaraciones. Dijo que él venía a ganar elecciones. Después anunció que por sólo una vez iba a ofrecer un diálogo a la presidenta Claudia Sheinbaum. "Y allá ellos, si dejan al PAN con la mano extendida".

Seguramente así lo dejarán. Porque las que utilizó no son formas de hablar. Y más en tratándose de un dirigente partidista que todavía no llega al cargo, por más que ya lo haya ganado en votación interna. No dejó de llamar la atención que, casi en sus primeras palabras, Romero Herrera no parecía tener otro tema más que el de las elecciones. Al parecer piensa ganarlas de, todas, todas, como decían antes. Un poco como si se tratara de enchiladas.

"Es hora de que se vayan acostumbrando a una nueva oposición", mandó decir también Romero Herrera. Al parecer este fue un mensaje con dedicatoria especial para Morena. ¿Para quién más? Es probable que el nuevo dirigente no quiera ni por asomo que lo comparen con Marko Cortés. Así parece confirmarlo la repentina o súbita agresividad de que hizo gala apenas saber de su victoria. En efecto, Cortés durante su gestión nunca dijo nada que políticamente llamara la atención. Quien lo sucederá en el mando blanquiazul ya lo rebasó de buenas a primeras...por lo menos en el agresivo modo de hablar. Pero esta trama panista apenas va empezando.

