Navojoa: La batalla por el predial

El alcalde Jorge Elías Retes aceptó reunirse con integrantes del Frente Familiar por Navojoa

Debe ser pertinente en estas alturas tomar nota de que en el ámbito de la llamada Perla del Mayo existe con plena presencia el denominado Frente Familiar por Navojoa. Su formalidad y creación ciudadana se han ubicado, con saludable evidencia pública, en el contexto de la batalla ciudadana en contra del aumento al impuesto predial y del que igualmente concierne al propio del agua.

Vale la pena volver sobre este asunto que hoy por hoy ocupa merecida y entendible atención pública. Por ejemplo, es propio hacer notar que el Frente Familiar por Navojoa entregó una solicitud de audiencia al alcalde Jorge Elías Retes para abordar, obviamente, el tema del impuesto predial. El planteamiento fue hecho llegar el jueves anterior a las oficinas de la Presidencia Municipal. Y fue firmado por los cinco voceros del Frente.

El alcalde Jorge Elías Retes aceptó reunirse con integrantes del Frente Familiar por Navojoa. De momento no se determinó una fecha específica para hacerlo. Pero cabría esperar que esta reunión se lleve a cabo en un tiempo perentorio. Así se sabría si es posible o no que la decisión que tiene que ver con el incremento del predial, experimente algún cambio benéfico para los contribuyentes, o se queda tal cual como está en perjuicio de ellos.

La solicitud de audiencia en mención dirigida al alcalde navojoense fue suscrita por Fidel Ángel Ochoa, Julio César Salvatierra Yescas, Cristina Chayres Verdugo, Jorge Humberto Hernández Vizcarra y Jorge Omar Valenzuela Echeverría. Vale reiterar que se está hablando de voceros, no de jefes o dirigentes. De suyo, en cualquier clase de organización, suele existir mucha diferencia entre unos y otros por una entendible distancia entre sus respectivos quehaceres. Pero sí resulta sin duda positivamente llamativo que, en este caso particular, se haya determinado que sean voceros quienes se dirijan a las autoridades y a la opinión pública, y no presidentes, coordinadores ejecutivos o algo parecido.

Al final, lo importante no es tanto eso, sino que la ciudadanía navojoense tome nota, final o concluyente, del modo en que se zanjará el problema que tiene que ver en principio con el pago del impuesto predial. No puede negarse que este tema se convirtió en un asunto de primer orden en la agenda pública navojoense. Una marcha citadina y un evento en la Plaza 5 de Mayo, recientes una y otro, son pruebas a la mano para entender que el problema que se comenta ha venido creciendo en términos de opinión pública.

Por eso la conveniencia general de que se aborde la solución respectiva en el menor tiempo posible. Circunstancias de este género, con calle de por medio y demandas sustentadas en exigencias de la ciudadanía, muchas veces crecen, y al final se asume la lección de que las demandas debieron ser atendidas, de una u otra forma, desde el principio de todo. Quienes le entienden a estos menesteres, dicen que la política (o el dichoso arte de gobernar, si es que existe) descansa en algo muy simple que se llama discusión, negociación, controversia y quién sabe qué tantas cosas más.

No se trata de exagerar la nota. Pero sí salta a la vista que el problema del predial ha polarizado un tanto los ánimos en Navojoa. Debe reconocerse que, más allá de las razones que se esgriman para fundamentar esa medida, resultará un tanto complicado que la ciudadaníanavojoense cambie el ánimo crítico que le produjo la sorpresa que le trajo el incremento en el predial, un incremento que, por lo visto, tiene un tope en la misma ley que documenta tal impuesto.

Las cosas al respecto, entonces, están del modo en que se relatan, es decir, no precisamente muy optimistas o alentadoras. El esquema que encuadra este problema no se advierte quizá muy favorecedor para lograr su conciliación. La solicitud de audiencia con el alcalde Elías Retes por parte del Frente Familiar por Navojoa, tendría que llevarse a cabo a la brevedad posible. Quizáasíempezaría a desactivarse el diferendo.

O, podría ocurrir, a complicarse todavía más. De cualquier modo, es de pensarse que lo ideal habría sido suponer que esa audiencia se efectuara a la brevedad posible, habida cuenta de las circunstancias ocurridas hasta hoy, y de las que podrían generarse al paso de los días.

