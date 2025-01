Navojoa: Aumenta Predial

En Navojoa el aumento del predial no le cayó bien a nadie. El señalamiento podría antojarse exagerado. Sin embargo, no hay otra forma verbal que ayude a describir el asunto y el estado de ánimo público o ciudadano que ha generado. ¿Acaso cabía esperar aplausos y vivas rebosantes de sentida y agradecida emoción general? Ni de broma. La verdad es que ocurrió (como sigue ocurriendo) todo lo contrario a nivel ciudadano.

Pero evidentemente no hay a la mano muchas formas de que el amado y celebrado pueblo de los discursos políticos, replique en los hechos la disposición oficial que tiene que ver con el incremento del predial, algo que sinceramente no esperaban los navojoenses, por lo menos en la forma en que se planteó y autorizó. Un reconocido abogado, maestro de la Unison local, expresó recientemente consideraciones públicas muy útiles sobre el tema que se comenta aquí el día de hoy.

Por ejemplo, Marco Antonio Velderráin Rodríguez dijo que el incremento al impuesto predial, aprobado por el Cabildo de Navojoa, es ilegal y contrario a varios principios básicos constitucionales. Cabe advertir que este es un señalamiento directo y frontal que no muestra medias tintas para ayudar a entender un asunto ciertamente dotado de gran interés público. Afirmó también que los contribuyentes sí tienen manera de defenderse ante esa medida. Dijo que deben acudir con un abogado de confianza para que les explique los procedimientos respectivos.

Expresidente de la Barra de Abogados local, Velderráin Rodríguez dijo también que el aumento al predial fue del 100, 200 y hasta 300 por ciento, en lo que significó una disposición que viola los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y derecho a la propiedad. Después, en un razonamiento que se advierte impecable, señaló también que el incremento a que se alude debió ser proporcional a la capacidad económica de los contribuyentes y no aplicarlo de manera igual a quienes cuentan con altos ingresos y a personas de escasos recursos.

En otras palabras, igualmente claras, lo que en Cabildo debió asumirse fue un acto benevolente que distinguiera entre quienes pueden solventar aumentos impositivos con facilidad existencial, y quienes no disponen de esa misma soltura económica para hacerlo. A eso se le llama justicia aquí y seguramente en todas las partes donde rigen elementales principios de respeto y convivencia.

El tema del incremento al impuesto predial en Navojoa es de primer orden y por sus implicaciones reviste un gran interés para la ciudadanía. Parecería obvio o inútil plantear ya las cosas de esta manera en alturas como las de hoy cuando todo al respecto parece haberse consumado. Pero es preciso hacerlo para que se tome conciencia de lo ocurrido. Y también para igualmente registrar actitudes positivas como las de Próspero Valenzuela Muñer, diputado local por el Distrito 19, como bien se sabe, y quien se ocupó recientemente del tema.

Debe reconocerse que hizo una propuesta interesante en cuanto a que formuló una reconsideración sobre el aumento del impuesto predial, en cuanto que, en algunos casos, dijo, el incremento es de hasta 300 por ciento. Su observación en este sentido la dirigió al Cabildo de Navojoa. Explicó que el origen del aumento de que se habla, fue en un alza en la Tabla de Valores Catastrales que depende del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON). Allí se estableció que el aumento del predial no debe ser superior al 10 por ciento y que debe atender el índice inflacionario, el cual en ese momento era del cuatro por ciento.

Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Algo muy simple: que no se hizo caso de los principios u observaciones que debieron tomarse en cuenta para autorizar un incremento del predial que privilegiara la valoración inflacionaria existente. No sólo no fue así, sino que el incremento respectivo se elevó hasta un porcentaje insospechado y abusivo, como fruto de una decisión que evidentemente tampoco tomó en cuenta el tenor de la economía popular o general existente en esta coyuntura. ¿Cómo creer, entonces, en la certeza o veracidad de la palabra oficial que se pronuncia en defensa del interés o bienestar mayoritario?

Deben reconocerse las explicaciones del diputado Valenzuela Muñer. Es útil y pertinente su planteamiento en el sentido de que se reconsidere el aumento que se autorizó en Navojoa para el impuesto predial. Aunque la verdad se advierte un tanto difícil o complicado que se llegue a ese extremo. No se sabe de un Cabildo que hay dado democrática y saludable reversa a una disposición suya. Algo como eso no tendría por qué significar el fin del mundo. Pero a lo mejor sí...

