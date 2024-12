Navidad con "erre"

En tiempos donde el ser humano se ha convertido en una especie de ser evolucionado al que el politólogo italiano Giovanni Sartori, ha catalogado como "Homo Videns", es decir, un ser humano que conforme el paso de los años ha pasado de ser Homo Sapiens Sapiens, para dar paso a una nueva especie de hombre, el cual, por medio de las nuevas tecnologías donde se privilegia el ver y no tanto el saber, dejando a un lado la lectura para dar cabida a la vista en las pantallas, sean éstas de televisión y, recientemente, las del teléfono celular, han provocado así una sociedad inmersa en un mundo versión digital en el que las noticias y la información corre a manos llenas a una velocidad casi inmediata.

Lo anterior, ha generado que, a diferencia del pasado, la brevedad y la búsqueda intensiva por el parecer más que el ser, este permeando dentro de las sociedades, a las cuales, debido a todos estos cambios, difícilmente se dan el tiempo para hacer una pausa en el camino y reflexionar sobre lo acontecido, así como también, reconocer lo que viene en días posteriores para lograr lo que es más importante, valorar lo que se tiene el presente para darle sentido a su vida con el verbo de agradecer.

Los tiempos de la Navidad nos invitan nuevamente a eso, a la reflexión, el reencuentro, revivir y reanudar todos aquellos proyectos, ideas, relaciones, caminos comenzados, para darle el verdadero sentido a estas fechas, las cuales, en medio de toda la parafernalia y el consumo, muchas veces tienden a perder la esencia de lo que es verdaderamente importante, el reencuentro con sus seres queridos, pero sobre todo, con uno mismo, para que estas fechas navideñas sirvan para que en cada uno de sus hogares prive nuevamente la paz, el amor y los valores que en algún momento nos hicieron sentir orgullosos de pertenecer a una comunidad y a una familia.

Hoy, a pesar de que los problemas no cesan y la política no pausa su andar, es momento también de dar un respiro y pensar en los temas positivos que nos depara el destino. Más allá de las redes sociales donde la información a través de las pantallas de celular fluye a caudales, es importante que todos y cada uno reflexione también en lo que es verdaderamente importante en la vida para darle sentido a la misma, es decir, como se ha comentado con anterioridad en este espacio, lo que no tiene sentido, no tiene valor, o mejor dicho aún, ¿por qué hago lo que hago? Con qué finalidad hacemos lo que hacemos diario, tal como la típica fábula del señor que a sus 60 años se dió cuenta que trabajó toda su vida durante todos los días a todas horas para tener mayores ingresos, empero cuando se dio cuenta había perdido lo más importante, tiempo con su familia. Con aprecio se les desea que estas fechas decembrinas los verbos comentados con anterioridad se hagan presentes en sus hogares y que la navidad sirva como un momento para volver a encontrarse con uno mismo.

