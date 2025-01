Naranjeros y Tomateros, "en caballo de hacienda"

Hoy sábado, en las plazas de Hermosillo y Culiacán se iniciarán las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico, los dos equipos favoritos para disputarse la Gran Final 2024-2025, pues la mayoría de la fanaticada costeña sabe perfectamente que fueron los mejores equipos del torneo regular y, por lo tanto, también iniciaron los playoffs como los favoritos para salir victoriosos y, hasta el momento, van en "caballo de hacienda" para lograr el objetivo contemplado... Vamos a ver si lo establecido previo a la presente temporada se cumple como lo indicaron los que saben de este jueguito que, casi siempre, resulta con sorpresas inesperadas. Por eso se llama beisbol... Y para entrar de lleno al tema que nos ocupa, diremos que el "Caballo Negro" Charros de Jalisco, de Benjamín Gil, jugará los primeros dos juegos en el "Fernando Valenzuela" de los Naranjeros de Hermosillo, mientras que los Cañeros de Los Mochis visitarán a los Tomateros de Culiacán, el equipo más ganador del calendario regular. Una prueba, pues, muy difícil para los verdes, porque los guindas jugando en casa son verdaderamente temibles y si logran conquistar los dos partidos que dirimirán con los Cañeros, júrenlo que saldrán con banderas desplegadas, con todo y que podrían jugar hasta tres encuentros con los Cañeros en el renovado inmueble "Emilio Ibarra Almada"... En ese contexto, las cuatro novenas que han quedado como finalistas, se reforzaron muy bien y lo que decíamos en la columna anterior, que el pitcher cubano de los Yaquis, Odrisamer Despaigne, podría ser seleccionado como refuerzo, si el equipo de casa quedaba eliminado, como así sucedió, la directiva de los Naranjeros, no tuvo ningún problema para hablar con él, de inmediato se pusieron de acuerdo y ahí está ya enfundado en la franela de los Naranjeros, listo para lanzar este día frente a la artillería de la escuadra que dirige Benjamín Gil... Es más, Odrisamer puede ser un elemento valioso para el equipo campeón que nos representará en la Serie del Caribe, pues es un pitcher que puede trabajar un juego completo. Es de los serpentineros durables en el montículo, como lo demostró pitcheando para la "Tribu" de Miguel Ojeda. Y, por supuesto, es uno de los posibles lanzadores que regresarán el próximo mes de octubre a vestir de nuevo la franela de los Yaquis... Creo, a pie juntillas, que Odrisamer puede ser el lanzador que elija el manager Juan Gabriel Castro, para darle la bienvenida a los siempre peligrosos Charros de Jalisco, el tercer equipo más triunfador del calendario regular, después de Culiacán y Hermosillo... En el draft para seleccionar refuerzos, el primero que lo hizo fue Hermosillo, al ser el número uno en el sorteo y de inmediato seleccionó al cubano Odrisamer Despaigne y Jeff Kinley; Charros fue el número 2 y escogió a Jesús Cruz y Jake Sánchez; Los Mochis seleccionó a Braulio Torres-Pérez y a Bladimir Gutiérrez de los Yaquis, mientras que Culiacán consiguió los servicios de David Reyes, de los Águilas de Mexicali y Jorge Pérez... Con ello quedaron listos los cuatro equipos para buscar el banderín, a partir de esta noche. Se esperan llenos en los dos escenarios en donde se celebrarán las semifinales. La verdad, el que salió ganando fue Hermosillo, quien logró llevarse a sus filas al sólido lanzador cubano Odrisamer Despaigne, de gran experiencia... Con los Yaquis tuvo una gran actuación en la postemporada, lanzando dos encuentros, con récord de 0-0, pero un sensacional 1.64 en carreras limpias admitidas, por lo que Juan Gabriel Castro no debe pensarlo dos veces para enviarlo a la lomita de los disparos, pues está descansadito, para hacerle frente a la artillería de los Charros, quienes también tienen lo suyo, empezando que cuentan en el timón, con un manager de gran relevancia, como lo es "Benji" Gil... Hay que estar pendientes de estos encuentros, porque habrá muchas emociones por la calidad de peloteros que tienen los cuatro conjuntos... Mientras tanto, los Algodoneros de Guasave se quedaron de nuevo con las manos vacías, ya que tuvieron la oportunidad de jugar en casa los partidos decisivos y no pudieron vencer a los Cañeros de Los Mochis en el séptimo y decisivo cotejo, al caer 2-1, en un duelo electrizante... Desde luego, la afición algodonera se quedó con las ganas, una vez más, de que su equipo pudiera obtener el segundo campeonato de su historia, pues no son monarcas desde la temporada 71-72, o sea, tienen ya 52 años sin saborear un galardón de la Liga Mexicana del Pacífico... I´ll see you later!