Mujeres Alfa

Todos conocemos o tenemos cerca a una mujer alfa. Puede ser tu madre, tu esposa, tu compañera de trabajo, tu amiga, pero siempre hay alguna mujer alfa a nuestro alrededor. En lo personal me da gusto, porque la mujer alfa no permite que nada ni nadie le haga sentir poca cosa, es independiente desde joven, sabe lo que quiere, no depende de nadie para salir adelante, menos de un hombre. Es valiente y le gusta enfrentar retos. También me agrada que no necesita tener una pareja para sentirse realizada, no es como la mujer común que es capaz de empeñar su autoestima y sus bienes con tal de tener a alguien a su lado, aunque ese "alguien" no la valore y solo la vea como un objeto.

La mujer alfa siempre es dominante, para bien o para mal, ya sea en el grupo de amigos o de trabajo. Es de carácter fuerte y de personalidad bien marcada. Es segura de sí misma y su influencia cada vez se siente más en este mundo que tanto las necesita.