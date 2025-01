Morena: mayor fortaleza

De acuerdo con evidencias que no pueden objetarse, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) está firme en sus laureles. En el sur del Estado muestra una meritoria actividad concebida con un claro propósito: fortalecerse, y se pensaría que aún más. Así quedó en claro después de que recientemente llevó a cabo una reunión de estricto corte partidista en Huatabampo.

Directivos y militantes participaron en ese evento. De ese modo unos y otros saludaron el arribo del nuevo año. Cabe hacer notar que, hasta donde se sabe, los demás partidos políticos no han desarrollado algún evento similar. De manera particular, y muy evidente, partidos como PRI y PAN no han marcado presencia pública en el ámbito sureño (por lo menos hasta ahora) con un encuentro parecido al de Morena en la Tierra de los Generales.

¿Signo de los tiempos? Sin duda alguna. Precisamente los tiempos de hoy son absolutamente de un partido político como Morena. Los demás partidos están un poco (o un mucho) a contracorriente. Quién sabe hasta cuándo. Si es que realmente llegará un momento en el que superen tal situación. El caso es que, en la reunión efectuada en Huatabampo, los morenistas se comprometieron a fortalecer la unidad durante el presente año, en el cual tienen la meta de afiliar a por lo menos siete mil ciudadanos. He aquí un propósito ambicioso.

Antonio Estrella Gutiérrez, dirigente municipal morenista, dijo que en esa tarea de afiliación estarán muy pendientes de que los nuevos militantes estén firmemente comprometidos con los ideales de la 4-T. "No podemos equivocarnos", dijo. "Tienen que ser personas muy convencidas", añadió. También comentó que Morena es un movimiento consolidado y reconocido en México y en muchas partes del mundo, por lo que –indicó- "debemos aportar nuestro granito de arena para que lo siga siendo".

Estrella Gutiérrez no se anduvo por las ramas al hacer uso de la palabra durante la reunión morenista. Señaló: "Estamos trabajando en apego a los principios de la Cuarta Transformación. Y así lo seguiremos haciendo, para lo cual debemos tener como base una sólida armonía y unión entre todos los integrantes". El principio de la unidad fue el que campeó prácticamente en este encuentro partidista de comienzo de año.

No en balde coincidieron en señalar que la unidad será un factor clave para sacar adelante todos sus objetivos, tareas y acciones durante este año 2025. La idea, según se dijo, es que no haya espacio para la división que causa mucho daño. Se diría que estos son principios muy elementales en y para cualquier partido político. Pero lo curioso es que no siempre en esas agrupaciones se les atiende con la forma o seriedad que debe hacerse.

Es más que obvio que un partido político sin unidad no podría llegar realmente ni a la esquina. Aunque habría que reconocer que muchas veces se olvidan los principios elementales del quehacer político, en aras de ambiciones de poder y torceduras ideológicas que suelen ser muy comunes en el quehacer de cualquier formación partidista.

Morena está hoy por hoy en una situación privilegiada como partido político y no ha mostrado en su desempeño fisuras mayores que deban preocuparle.

Podría decirse, incluso, que camina o navega sin mayor adversario al frente. No en balde, su dirigente en Huatabampo, Estrella Gutiérrez afirmó, en la reunión que se comenta, que Morena es un movimiento consolidado y reconocido en México e igualmente en muchas partes del mundo. Debe ser por eso, en principio, que los demás partidos políticos existentes se han rezagado un tanto en la siempre interesante lucha por el poder, una lucha que, de una u otra manera, nunca parece tener fin.

El caso es que, volviendo al principio, Morena no descuida la propia tarea de su fortalecimiento en un marco de unidad, quehacer que se ratificó una vez más en Huatabampo. No puede ser de otra manera, un partido político, por más fuerte y avasallador que resulte en una determinada circunstancia, no puede dormirse en sus laureles, según el dicho común y sabio. Y el inicio de un año es una coyuntura más que apropiada para que los partidos se ocupen de estos menesteres.

No deja de sorprender que en las demás agrupaciones partidistas no se haya visto algo similar, es decir, reunión al comienzo de año, por lo menos hasta ahora. El año nuevo ciertamente está todavía en su etapa de arranque o despegue. Pero también convendría recordar otro dicho de la cultura popular que habla del camarón que se duerme y algo le pasa...precisamente por dormilón.

armentabalderramagerardo@gmail.com