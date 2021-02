Míralos, siguen jugando al monopolio

Y no es que sea un placer en sí intervenir en política, pero sí es muy necesario hacerlo, porque es ahí, en el servicio público, en el ser funcionario, en el poder, vamos, desde donde se puede hacer algo para mejorar la triste situación económico-social que hemos vivido por años en este país y en este Estado.

Míralos, ahí están de nuevo jugando al monopolio del poder y a que les interesa Cajeme y Sonora , cuando todos sabemos que a ellos y sus cómplices lo único que los motiva es hacerse de dinero fácil, más del que nos han robado; hacerse de aduladores profesionales y amateurs, de alimentar su ego y de decirle a su familia y amigos, mírenme, soy importante, dejé huella en esta tierra, soy gobernador, soy alcalde, soy diputado, porque a como vemos, nomás para eso sirven, a menos que tú tengas otros datos. Míralos, casi ninguno de los que buscarán nuestro voto en unos meses más, saben hacer las cosas, y la mayoría ni hablar siquiera saben y, los que supongo saben, no han dado muestras de saber hacerlo. Yo sé, esto suena a trabalenguas, pero así se escucha.

Los colores han cambiado y los mismos grupos que mantienen el monopolio político siguen cual muertos de hambre luchando por otro hueso que roer. Así como el adicto a las drogas es capaz de todo por su dosis, así el político es capaz de todo por su tajada del pastel.

No dudo que haya entre ellos algunas buenas personas, pero con buenas intenciones no se gobierna. Además, son ellos mismos los que han creado un sistemita repugnante que no permite al honesto y capaz hacer su trabajo. Ese les estorba...pero ¿qué podemos hacer contra estos zombies que cada tres y seis años aparecen a nuestro alrededor?

Podemos desenmascáralos, levantar la voz, señalarlos, escudriñarlos, y tomar muy en serio la obligación de votar por los mejores, y no por los menos peores o los que me darán algo efímero y nos seguirán dañando por largo tiempo con nuestro permiso.

Muy pronto habremos de elegir a nuestros gobernantes, no nos vayamos a equivocar, otra vez, porque el panorama se pondrá más negro de lo que ya está. No olvidemos que en los congresos, en las alcaldías y en los palacios de gobierno se decide sobre la educación, sobre la salud, sobre la seguridad, sobre los servicios públicos, sobre los valores cívicos, sobre la naturaleza, sobre la economía, sobre...casi todo, pero ahora nos toca a nosotros hacer bien las cosas y alejarnos de la mafia del poder que solo hace daño. Míralos. Escúchalos, infórmate y en su momento, escógelos.