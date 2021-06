Mi granito de arena

Todos los días a todas horas escuchamos que las cosas no andan bien en el país, ni en el Estado o lo vemos en nuestra casa. Las cosas no están bien del todo, pero no siempre escuchamos qué podemos hacer para que las cosas mejoren, y es sobre esto, sobre esas posibles pequeñas acciones que nos ayuden a crear pequeños cambios en nuestro entorno, pero sobre todo, en nuestra persona, es sobre lo que escribo en esta ocasión.

No, no se trata de lograr misiones imposibles, ni de inscribirnos en importantes universidades, ni viajar por el mundo para ver allá qué pasa, más bien se trata de actitudes, de sentido común y de ideas que circulan en la red: