Mayos de Navojoa arrancan entre lamentos

Al calendario de las Grandes Ligas le restan 16 partidos. ¿Podrá Shohei Ohtani imponer el récord de 50-50, en tan corto lapso? Esa es la pregunta que todo amante al rey de los deportes se está haciendo en estos momentos. El BD de los Dodgers, parece que tiene la oportunidad. Sin incluir el juego de anoche, contra los Cachorros de Chicago, tenía los siguientes números: 46 cuadrangulares, 101 remolcadas y 47 estafas. O sea, si el fenómeno nipón no se presiona, sí puede llegar a la meta, en ambo rubros. Por el contrario, si sucede lo que se piensa, que se presione, lo nervios lo traicionarían y lo que tanto anhela, en su brillante trayectoria, se esfumaría ... Lo que sí parece ser un hecho, es que llegará a las 50 bases robadas, porque tiene más opciones, recibir bases por bolas o pegar un sencillo, un doble, o un triple, para intentar robarse el home, si se tratara que estaba obligado a realizarlo, siempre y cuando ya tuviera en el bolsillo los 50 cuadrangulares. Ahí la vamos a dejar para ver qué es lo que pasará en los venideros 16 encuentros...Sería algo increíble, como sucedió con Babe Ruth, cuando dejó la marca de tablazos en 714 jonrones. Parecía que nadie empataría o superaría esa cifra, pero con el paso del tiempo, ese récord ya quedó atrás, pero con bateadores "monstruos" como Hank Aaron, Willie Mays, Barry Bonds, etc., etc... Otra situación del mejor beisbol del mundo que vale la pena comentarla. No hace mucho, en este mismo espacio, comentamos otro detalle importante, es que ningún equipo de las Grandes Ligas va a llegar a las 100 victorias en 2024 y luego hay les va otra que también luce interesante. La que ningún lanzador de las Mayores podrá adjudicarse VEINTE VICTORIAS, pues hasta ayer, 11 de septiembre, oficialmente, sólo TRES PÍTCHERS tienen en su cuenta personal 16 victorias y párele de contar... Los serpentineros son: Seth Lugo, de los Reales de Kansas City; Tauk Skubal, de los Tigres de Detroit y Chris Sale, de los Bravos de Atlanta... Por cierto, el martes, tal y como lo dimos a conocer con oportuniad, tuvo su primera apertura, después de su lesión en el hombro derecho, el japonés Yoshinobu Yamamoto, quien lo hizo muy bien en cuatro entradas completas, en las que ponchó a ocho bateadores, tres de ellos en el primer inning, ante los Cachorro de Chicago. En este juego, Yamamoto, no tuvo decisión... Cuando terminó el cuarto episodio, lo recibió el mánager Dave Roberts con un fuerte abrazo, en virtud de que el piloto consideró que había realizado un gran trabajo. Sus compañeros, en el dugout, todo mundo acudió a felicitar a Yamamoto...El japonés podría ser el abridor de los Dodgers en los playoffs, en el cercano mes de octubre. En los últimos años, los Dodgers, pese a que han tenido una gran labor en el calendario regular, en los playoffs han fallado estrepitosamente, ante los Cardenales de San Luis, Padres de San Diego y D-backs de Arizona, sobre todo el ahora veterano Clayton Kershaw, quien en los juegos cruciales fallaba bastante. Hoy, Kershaw, todo parece indicar que será también uno de los abridores, ya que se recuperó de la lesión que lo tuvo fuera del equipo casi un año... Roberts no lo ha utilizado mucho, seguramente para tomarlo en cuenta dentro de los cinco abridores que enviará al montículo en la postemporada, si es que le llega su turno, porque hace dos años fueron barridos por los Padres y en 2023 lo hicieron los Diamantes... En fin, vamos a esperar cómo culminan la temporada los Dodgers y esperar qué rival tendrán en los primeros días de octubre...Cambiando a la Liga Mexicana del Pacífico, los Mayos de Navojoa ya iniciaron la pretemporada en el "Ciclón" Echeverría-También acaban de firmar su sexto extranjero Michael Hart, quien el año pasado jugó con los Mayos, teniendo una buena actuación. Hart se desempeña como primera base, pero también puede cubrir los jardines. Así que el norteamericano es un pelotero versátil, valioso para la causa de los Mayos, quienes con el mánager Gerardo "Jerry" Álvarez, esperan brindar una gran campaña y para ello han estado redondeando la escuadra, con jugadores que se comprometan a llevar a los Mayos a disputar el campeonato, ya que estamos a unas cuantas semanas para que se cante el "playball" ... Por lo que respecta a nuestros queridos Yaquis, éstos abrirán la temporada con el equipo completo, pues como nunca la directiva llevó a cabo movimientos en su roster, haciendo cambios que le darán más solidez a su line-up y claro, el pitcheo será una de sus mejores armas, ya que el mánager Lino Rivera y su cuerpo técnico se encargarán de su buen funcionamiento, teniendo a personas como Tavo Álvarez y Sergio Omar Gastélum, que serán quienes estén cerca del piloto puertorriqueño... I´ll see you later.