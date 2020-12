Matías Méndez Limón: Ciudadano distinguido de Cajeme. -+Por qué no?

Ricardo Bours Castelo en su administración instituyó en cada aniversario de la constitución del ayuntamiento, elegir a un ciudadano distinguido del Municipio, obviamente con el cumplimiento de varios requisitos.

Noticia Relacionada Vandalizan camiones urbanos en Navojoa

La ciudadanía no siempre ha estado de acuerdo en la designación de varios de los personajes a los que se les ha otorgado ese galardón. Se tiene tal vez la fundada sospecha de que el nombramiento de varios de ellos, sería más por compadrazgos y amiguismo, dado que difícilmente pasan la prueba de los requisitos necesarios para formar parte de este selecto grupo.

A la fecha son 96 los personajes a los que se les ha asignado esta distinción. Entre ellos se encuentran personas de la ciencia, cultura, académicos, religiosos, filántropos, constructores y desde luego políticos. En relación a estos óltimos, han sido elegidos diez alcaldes, a saber:

Dr. +ôscar Russo Vogel, Lic. Eduardo Estrella Acedo, Ing. Adalberto Rosas López, C.P. Rodolfo León Manzo, Sr. Mario Javier Robinson Bours Almada, Sr. Rodolfo Elías Calles Chacón, Sr. Faustino Félix Serna, Sr. René Gándara Romo, Sr. Vicente Padilla Hernández, Sr. Ignacio Ruiz Armenta y Sr. +üngel López Gutiérrez.

Sin duda, a juicio de quienes votaron estas designaciones, cada uno de ellos dejó un gran legado a la comunidad cajemense.

Sin embargo, aceptando que cada uno de ellos cumple con los requisitos para poder aspirar a este galardón, existen otros nombres que si se les pone en la balanza tiene muchos más méritos que varios de los galardonados.

Se extraóa que la presente administración municipal, siendo de las llamadas de izquierda, no hayan pugnado y promovido a un personaje que dejó amplia huella en la región, por desgracia no ha habido quien lo postule para llegar al nicho de los elegidos, ni tan siquiera los hombres de izquierda de nuestro tiempo.

Su nombre es Matías Méndez Limón.

Matías Méndez Limón nació el 4 de octubre del 1909 en el Mineral de Cananea, Sonora; fue hijo del general Fructuoso Méndez y de Gertrudis Limón.

En 1924, a la edad de 15 aóos fue detenido por el Ejército Federal en compaóía de su hermano Alejandro en la ciudad de Hermosillo. Estuvieron presos primeramente en el cuartel del Ejército y posteriormente en la cárcel de esa ciudad.

Por esos días había sido asesinado su padre, razón por la que fueron llevados a la escuela para huérfanos de la revolución, Cruz Gálvez, donde recibieron enseóanzas, entre otras materias, de administración municipal y contabilidad.

A raíz de esto y por un deseo que había tenido su padre de radicar en Cajeme, decidieron venirse a vivir a esta población.

Ya en Cajeme, dentro de sus primeros trabajos fue administrador del pozo de agua ubicado en la Plaza del "£Tinaco", después llamada 18 de Marzo, hoy Lázaro Cárdenas, del que se surtía de agua a todas las viviendas de ese sector.

Posteriormente trabajó en un molino arrocero, de donde se convirtió en líder de su sindicato.

Fue uno de los líderes obreros más combativos y junto con otros dirigentes obreros, llevó a cabo el primer contrato colectivo de trabajo celebrado en el Municipio de Cajeme.

Entre sus correligionarios estuvieron los líderes obreros y campesinos que dirigían la Federación de Trabajadores de Sonora, FTS, CTM, Jacinto López, Vicente Padilla, Hermenegildo Peóa; además de Bernabé Arana León, Francisco Trejo Hernández, Rafael Contreras, Manuel Bobadilla; Saturnino Saldívar, Antonio Encinas, Alejandro Méndez, Maximiliano R, López, Práxedes Gastélum, Jesós P. Retamoza y Pablo Hernández, quienes durante varias administraciones fueron factor importante para decidir los gobiernos de la Presidencia Municipal de Cajeme.

En junio de 1934, el gobernador Rodolfo Elías Calles lo expulsó y deportó al Estado de Nayarit. Sin embargo, desafiando al poder del Gobierno regresa a Ciudad Obregón, para contender por la alcaldía en elecciones extraordinarias llevadas a cabo el día 20 de octubre, las cuales ganó, convirtiéndose en el alcalde más joven en la historia del Municipio. Acababa de cumplir 26 aóos

En el periodo de su Gobierno se rodeó de varios líderes obreros y campesinos, entre ellos "£el Machi López", Cosme Lara, Pascual V. Ayón y también fueron sus colaboradores Eduardo Vargas y Daniel de La Torre.

En ese periodo el Ayuntamiento de Cajeme dio vida a la Ley de Tierras Ociosas, por lo que en su Gobierno se vieron beneficiados decenas de campesinos. Esta ley permitía a los ayuntamientos disponer de las tierras para darlas en aparcería o en arrendamiento

Pese a los problemas y dificultades que enfrentó durante su gestión, en esta se construyó el Centro Escolar Cajeme.

El tema del agua potable siempre ha sido problema para todas las administraciones municipales, en cuanto a esto fue de los primeros alcaldes en realizar obra de construcción para el abastecimiento de este vital líquido a la ciudad.

Posterior a su periodo de Gobierno fue regidor en la administración de Heriberto Salazar, donde coadyuvó para la realizar los proyectos de construcción del actual Palacio Municipal y la Escuela Fernando F. Dworak.

Fue también colaborador en la administración de Vicente Padilla Limón y desempeóó el cargo de regidor en el Gobierno del general Miguel Guerrero Verduzco.

En la administración de Faustino Félix Serna ocupó la primer regiduría y a la renuncia de éste, ocupó la Presidencia Municipal en calidad de interino hasta terminar el periodo.

Nadie podrá decir que Matías Méndez no participó en el desarrollo de la comunidad cajemense, que no fomentó la cultura, la educación y que la influencia de su obra no existe.

Su obra, su legado existe, ha perdurado y está presente después de más de siete décadas de ayer

Esta izquierda no se ve.