Madres e hijos

Una pregunta que últimamente me he venido haciendo es por qué, si la mayoría de las personas que ahora son padres o abuelos aseguran que tuvieron unos padres ejemplares que los educaron con principios y valores; de manera estricta y con la "chancla voladora" como aliada correctora y que, además, contaban con maestros más competentes en las escuelas, "no como los de ahora", nuestro México está tan echado a perder.

Sí, las cosas en el país no andan nada bien y no se ve luz al final del túnel o soluciones a mediano plazo que puedan traer un cambio que nos permita dejar de ser este tercermundista país en donde vivir duele. Aquí, uno de cada dos, es pobre. Aquí, la clase media está en vías de extinción. Aquí, todo está sucio, rayado, contaminado o invadido. Aquí, no hay ley que nos proteja. Aquí, de cada 100 delitos cometidos, solo el dos por ciento se consigna; reina la impunidad. Aquí, nadie respeta nada. Aquí, todo son mafias y corrupción. Aquí, todo lo destruimos. Aquí, solo nos interesa evadirnos de nuestra realidad y de nuestras responsabilidades. Aquí, en la tierra que tiene más partidos políticos que bibliotecas públicas. Aquí, en donde a la mayoría no nos gusta cultivarnos, y en donde los ríos de sangre corren en todas direcciones y en donde niños, mujeres y jóvenes desaparecen a diario. Aquí en donde no salimos a votar y si lo hacemos es por quien nos regala algo. Aquí, en donde se desprecia la vida y la naturaleza, es que me pregunto... ¿qué es lo que estamos haciendo mal, para que nos vaya de esta manera?