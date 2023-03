Macroeconomía junto al bienestar social

Porque es la que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía, mediante el análisis de sus variables, como la producción, balanza de pagos, inflación, empleo y tipo de cambio.

Y no está mal esa aplicación que se hace de estar manteniendo el control o equilibrio de estas variables para que la economía continúe con su avance de manera favorable.

Finalmente, eso es lo que todos los ciudadanos demandan porque consideran que es la base del desarrollo de la economía y sus sectores productivos.

Y que en base a la consolidación de la macroeconomía del país, se tendrá la oportunidad de alcanzar los mejores niveles de crecimiento económico que hasta hoy no han pasado de la medianía.

Que por cierto esta consolidación de la macroeconomía tiene varios sexenios que ha sido tema porque los beneficios positivos que debe de presentar, no se habían acercado a la sociedad.

Y como prioridad siempre se ha puesto sobre la mesa para que esos logros a los que ha llegado el país, empiecen a tener efectos en lo que se conoce como la macroeconomía.

Que no es otra cosa más, que las necesidades individuales que tienen las personas, que son muy precisas como alimentación, vestido, vivienda, medicina, prestaciones y esparcimiento.

Uno de los elementos fundamentales para lograr el equilibrio en los sueldos y salarios de las personas, es cómo se aplican las políticas de control de precios.

Para que con ello permita un total equilibrio entre la oferta y demanda de los bienes y servicios, que requiere la sociedad, que nunca ha sido una tarea fácil el mantener un movimiento de los precios.

Porque si se ubica el análisis en los tiempos actuales será muy difícil establecer un control preciso de los precios de los bienes y servicios porque mucho de lo que hoy se produce viene del exterior.

Y eso hace que las materias primas o productos terminados ya vienen con los niveles inflacionarios de esos países, situación que de alguna manera es de efecto directo a la producción y al consumo mexicano.

Pero si siempre se ha analizado y propuesto lo que siempre se ha presumido, de que la macroeconomía está bastante sólida, es tiempo de avanzar en ese sentido para lograr elevar el nivel de bienestar.

Porque en esa ubicación permanente de manifestar de manera continua de que México, tiene una macroeconomía fuerte y con resistencia para las crisis, es necesario alcanzar el escalón de la microeconomía.

Porque es interesante la teoría de la economía en este nivel de análisis y entendimiento, pero es más importante cómo los cambios en la sociedad de consumo han logrado que las necesidades hoy sean otras.

Y es ahí donde la transformación de las leyes y reglamentos de impulso y atención a la sociedad vayan a la par como lo demanda la sociedad, porque ese es el objetivo principal.

Porque si la satisfacción oficial, siempre es el de posicionar una macroeconomía sólida en el país, entonces se estará abriendo la posibilidad de que exista un planteamiento social diferente.

Los tiempos que hoy se viven hacen posible que se pueda lograr que los beneficios de la macroeconomía bajen para beneficio de la microeconomía en mayor medida, como siempre se dijo del bienestar.

DEL ESCRITORIO

Aunque se haya dicho por la Reserva Federal de Estados Unidos que todo está bajo control, en referencia a los problemas de bancarrota de algunos Bancos, existe bastante incertidumbre de parte de algunos ciudadanos ahorradores de aquel país, porque al concurrir al Banco donde realizan operaciones, no ha estado en funcionamiento y no está en la lista de los que tienen problemas... En el tiempo actual, es complicada la operación de créditos por las altas tasas de interés, que no tienen límite propuesto para su permanencia y por otro lado la inflación que todavía está presente, hace que la relación costo-beneficio de los créditos sea más aplicada... Curioso que el 22 de marzo, cuando se