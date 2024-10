Lunes de descanso en la Liga Nacional

Hoy descansan Dodgers y Padres, para continuar la Serie Divisional de la Liga Nacional, mañana martes en San Diego, en donde jugarán el juego 3 y 4, si es que uno de los dos equipos no se lleva la serie antes, ignorando el resultado del partido de ayer tarde-noche que se jugó en Dodger Stadium...En el juego 1, los Dodgers empezaron perdiendo 0-3 y parecía que los Padres podrían conseguir la victoria, pero como lo señalamos en comentario previo, el equipo angelino tiene una ofensiva que en un abrir y cerrar de ojos puede fabricar un rally, como lo hizo, teniendo como punta de lanza al superestrella nipón Shohei Ohtani, quien atizó jonrón de tres carreras para igualar la pizarra 3-3... Empero, los Padres atacaron con par de rayitas para tomar ventaja de 5-3, pero los Dodgers, rápido fabricaron cuatro carreras más para subirse en el marcador 7.5 y el mánager Dave Roberts manejó muy bien su bullpen y a partir del sexto los Frailes fueron dominados por los relevistas de los Dodgers y obtener un importantísimo primer triunfo que los puso adelante en la serie 1-0... Y de continuar Ohtani con su bateo explosivo, todo parece indicar que los Dodgers, bien podrían superar a los Padres, quienes tienen a dos cañoneros de gran respeto como son el tercera base Manny Machado y Fernando Tatis Jr., aunque este último me parece que es el más productivo que tienen los de la frontera con nuestro país ... Es tan peligroso, que la noche del sábado, con dos outs, en el cierre del noveno, el relevo de los angelinos concedió base por bolas al bateador en turno y con la carrera del empate en primera, se presentó a batear precisamente Tatis, pues éste con un swing pudo haber igualado el marcador, pero se ponchó tirándole a un slider que rompió demasiado y en esta forma cayó el out 27 y con la cerrada victoria en el bolsillo. El juego 2 de ayer domingo, estaba previsto arrancar a 17.06 de la tarde, horario de Cd. Obregón... En Las Vegas, Nevada, las apuestas continúan a favor de los Yanquis en la Liga Americana, mientras que, en la Liga Nacional, los momios favorecen a los Dodgers, para tener un Clásico de Otoño entre los dos mejores equipos del beisbol. No falta mucho para saber si acertaron, o les falló el pronóstico. No se enfrentan Yanquis y Dodgers, en una Serie Mundial desde 1981, cuando Fernando Valenzuela les ganó 5-4 y los Mulos teniendo como tercera base nada menos que a Aurelio Rodríguez, quien se lució con el madero, conectándole par de imparables, al entonces jovencito "Toro" Valenzuela ... Por cierto, regresando al juego del sábado, el abridor de los Dodgers, Yamamoto, fue apaleado por los Padres. De plano, el pitcher japonés ha sido decepcionante su actuación, tanto en la temporada regular como en su inicio en la serie divisional cuando San Diego hizo de las suyas en los primeros innings del partido, como lo hicieron también en Seúl cuando se inició la actual temporada, ya que los Padres le hicieron cinco carreras en el primer inning, en marzo pasado, cuando los Dodgers abrieron la temporada en el país asiático... Así que Yamamoto, no es abridor confiable, pues volvió a fallar y ahora en la postemporada, cuando más se necesitan sus servicios. ¿Lo seguirán sosteniendo los Dodgers, con la millonada de dólares que gana?... En otro orden de ideas, el Club Barcelona sigue su marcha exitosa en el futbol español, al vencer ayer al Alavés 3-0, con el polaco Robert Lewandowski anotando el triplete con el que su equipo llegó a 24 unidades, tres más que el campeón de la Champions, (Real Madrid), quien aparece en la tabla de posiciones con 21 puntos y en tercero está el Atlético de Madrid con 17, así como el Villarreal con la misma cifra y el Osasuna, en quinto sitio con 15... En la lista de goleadores, el veterano Robert Lewandowski es el líder con 10 en 9 partidos que ha jugado el Barca. Le siguen Ayoze, del Villarreal con 6; Lo Celso, con el Betis, 5; Mbappé, RM, 5 y Raphinha, Barcelona, 5... Así las cosas, en lo que se refiere al tenis de la ATP, el número uno del mundo es el italiano Jannik Sinner, con un total de 11,010 puntos, mientras el segundo lugar lo ocupa el español Carlos Alcaraz, de 21 años, con 7,010; en el tercer escalón está anotado el alemán de 27 años, Alexander Zverev con 6,705 unidades; luego, ya muy retirado viene Novak Djokovic, con 5,560, difícil que regrese al primer lugar con 37 años de edad, pues arriba está la juventud en su mejor momento cono Sinner con 23 años, Alcaraz y Zverev, quienes están jugando un tenis de alto nivel y viendo acción en casi todos los torneos, en tanto que Djokovic, ya no puede con las lesiones... Finalmente, está ubicado el ruso Daniil Medvédev, con 28 años, con 5,375. Ha tenido un bajón en su accionar, perdiendo incluso con rivales desconocidos. Por momentos muestra chispazos de principios de su carrera, pero conforme avanzan los sets, pierde velocidad y en las devoluciones se ve errático, sin potencia. Seguramente está agotado, pues es un deporte que exige demasiada condición física... I´ll see you later.