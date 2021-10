LOS PRESIDENCIABLES

La campanada inicial no podía darla otra persona más que el propio presidente de la República , al mencionar en una de sus conferencias mañaneras una larga lista de suspirantes dentro de los que se pueden destacar nombres como los de Claudia Sheinbaum , quien aseguran es la favorita del man­datario nacional, así como los de Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier, dejando por fuera al Senador zacatecano, Ricardo Monreal , lo que ha generado que este haya comenzado una campaña cada vez más agresiva por salir en la palestra de los "men­cionados" rumbo a las elecciones federales de 2024. El conjunto de lo anterior, desemboco en la rup­tura hacia el interior de Morena que amenaza con convertirse en una zanja difícil de resanar por los operadores del presidente, en el que por una parte quedaron los más "moderados" encabezados por el canciller Marcelo Ebrard , quien ha salido a medios de comunicación de esos a los que el presidente ataca en sus mañaneras un día si y el otro también, a decir que va por la presidencia de la república sí o sí, el cual parece haber realizado un pacto de no agresión y colaboración con el experimentado Ricardo Monreal . Por otro parte se encuentran los "radicales" los cuales están encabezados por la Jefa de Gobierno de la CDMX , quienes parecen llevar la ventaja en esta ocasión.

Asimismo, fue el propio presidente el que encendió la llama entre la oposición, iniciando un pleito sin sentido contra la principal figura de oposición en la actualidad, Ricardo Anaya, quien después de perder las elecciones en 2018 se tiró a perder y había estado batallando por lograr su regreso con algunas participaciones a través de las redes so­ciales, lo que dio un cambio abrupto cuando López Obrador lo subió al ring para ponerse a debatir al tú por tú, lo que por obvias razones convino al aspirante del blanquiazul, Ricardo Anaya. De igual forma, por parte de la oposición se visualiza flaca la caballada, ya que no han podido encontrar la fórmula para menguar la popularidad de López Obrador, aunado a la falta de cohesión que se ha vuelto más que evidente con los debates sobre la reforma eléctrica que ha enviado al Congreso el presidente, lo que puede significar la estocada pre­matura para los partidos que conforman la alianza "Va por México", es decir, PAN, PRI, y PRD, los cu­ales hasta el momento no cuentan con un perfil que reúna los requisitos suficientes como para levantar pasiones entre la mayoría de los mexicanos que no están de acuerdo con el gobierno que emprende la 4T.

Por último, el partido que ha jugado el papel de fiel de la balanza dentro de la oposición es Mov­imiento Ciudadano, quienes no han dicho que sí ante una posible suma a la alianza que proponen los partidos anteriormente mencionados, debido a que aseguran tener la fuerza suficiente como para competir al tú por tú contra Morena de la mano del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, o bien con el joven revelación de Nuevo León, Samuel García, que bien podrían ser los "underdog" de los próxi­mos comicios y dar la sorpresa con una forma de hacer política diferente.

borbonmanuel@gmail.com