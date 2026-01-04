Lo que se ve venir para este año

Siempre de manera insistente, cuando se comenta sobre las perspectivas económicas del país para el año que inicia, estas se ubican principalmente en lo que viene a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Y esa viene a ser una regla no escrita en los análisis económicos a comentar sobre qué es lo que está por venir para la economía de México y que muchas veces los análisis no son realmente precisos.

Sin considerar que se establecen en un tiempo diferente al que será el comportamiento económico real de la economía mexicana, y más si no se tienen las reales variables económicas para el análisis.

Pero lo que sí se puede perfilar es que uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de la economía mexicana será el resultado de lo que acuerde en el T-MEC.

Que una revisión favorable de este acuerdo comercial beneficiaria, principalmente, a sectores exportadores dependientes de Estados Unidos, como el automotriz y el electrónico.

Y beneficiarios también serían la agricultura y la logística (frutas, verduras y carne), que mantendrían su competitividad sin barreras, y la logística por mayor flujo fronterizo.

Que dentro también de la revisión favorable del T-MEC se impulsaría la inversión extranjera directa en los sectores que exportan hacia Estados Unidos, consolidando el nearshoring como factor clave.

Las regiones del norte y el Bajío atraerían mayor inversión, por su proximidad con Estados Unidos, y además por los clústeres industriales consolidados post-revisión favorable del T-MEC.

Que serían Nuevo León y Chihuahua en automotriz y tecnología avanzada, Jalisco y Guanajuato en electrónica y semiconductores, y Ciudad de México y Estado de México, Coahuila y Sonora en minería y renovables.

Y otro deberá ser el desarrollo nacional de la industria mexicana, lo que permitirá alcanzar la consistencia necesaria para ser una economía sólida, conforme avancen los tiempos.

Esto necesariamente se podrá lograr a partir del impulso al emprendimiento y a la innovación de forma seria, como corresponde a la necesidad de un país que quiere crecer económicamente.

Que también uno de los objetivos por alcanzar de forma sólida tendrá que ser el desarrollo más amplio del mercado interno, todo ello apoyado de manera fundamental por políticas públicas.

Porque hoy en día, en este año que comienza, es importante mencionar que siempre en los análisis sobre el comportamiento de la economía mexicana, siempre se decía que la macroeconomía estaba bien.

Pero ahora se podrá decir que la que poco mejoraba era la microeconomía, que también que ahora lleva un comportamiento positivo y aumentando el consumo interno, faltando más por hacer.

Porque hoy en México la microeconomía enfrenta un panorama mixto para el 2026, como la mayor capacidad de consumo de la población por el salario, las remesas y los programas sociales.

Y, por otro lado, el crecimiento económico en los sectores industriales en infraestructura y desaceleración en la manufactura, lo que hará que impacten en la microeconomía diaria.

Lo que hace necesario el fortalecimiento al control inflacionario y la elevación de la productividad laboral, considerando ahora que está en proceso la reducción de la jornada laboral.

Estos son algunos puntos de lo que se ve venir para este año que recién inicia, con el mejor propósito que sea mejor que el anterior, donde la base fundamental será el trabajo en equipo.

DEL ESCRITORIO

En el panorama de este año, se perfilan tres proyectos importantes en el país y uno de ellos es el Plan México, como consolidación de un proyecto nacional para todos los sectores. Otro sería el fortalecimiento de Pemex, para que avance en su consolidación, y una de las más importantes es cómo quedará definido el contenido del T-MEC...... En este año, la productividad será un elemento fundamental en el impulso de la economía de las empresas y del país, considerando que el incremento salarial tendrá su soporte principal en el crecimiento económico...... Lo indicado en el presupuesto federal para el 2026 es que la expansión ferroviaria continuara para todo el país, como infraestructura necesaria de desarrollo económico para todas las regiones.