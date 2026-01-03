Se diluye la lucha yaqui (Segunda parte)

La administración de Pavlovich, con toda la estructura priísta en el poder encabezada por Ernesto Pompa Corella como secretario de Gobierno, fortaleció al grupo dual encabezado por líderes del expaticy. Pero, irónicamente, en el sexenio de Pavlovich el movimiento por el agua disminuyó, quedando muy pocas voces exigiendo el cumplimiento de los amparos para detener el flujo hacia la capital.

Pero la fuerza de los consagrados pesaba, por lo que los líderes de los duales optaron por relegar a los duales de Vícam y Pótam y acercarse a los consagrados de Vícam y Pótam, una incongruencia ideológica de los líderes expaticys, ya que tenían que descartar a los duales en el futuro trato de Gobierno a Gobierno.

El encargo del Gobierno era que el gasoducto atravesará el territorio yaqui sin problemas, pero el pueblo de Loma de Bácum marcaba una resistencia, abogando que el territorio es sagrado y no se vende.

Por no poder convencer al pueblo de Loma de Bácum, se fraguó un golpe de Estado: cambiar a las autoridades tradicionales.

Esto terminó en un enfrentamiento entre yaquis que querían el gasoducto y los opositores de Loma de Bácum.

A partir de este enfrentamiento, Loma de Bácum se sumaba a los pueblos divididos.

Nacía el grupo Mochalais, quienes fueron aceptados por los demás pueblos como autoridades tradicionales.

Loma de Bácum, el pueblo consagrado a partir de este enfrentamiento, endurece su postura contra el gasoducto, llevándolo al terreno jurídico, político, religioso y social.

Entre amparos y movilizaciones se van los primeros tres años de Pavlovich y la exigencia de los duales por ser atendidos por el Gobierno, ya que se sentían desplazados.

Con este panorama llega la 4T al escenario político de la Tribu Yaqui; había ganado la coalición Hagamos Historia el triunfo electoral en el 2018 con el candidato Lic. Andrés Manuel López Obrador; con esto, la posibilidad de nuevos horizontes, nuevos tratos políticos y un proyecto diferente.

En territorio yaqui muchas voces se alzaron y agradecieron tal triunfo, ya que con López Obrador los yaquis apostaban que sus demandas históricas, tierra y agua, serían resueltas.

Fueron dos visitas a territorio yaqui, antes de proponer el Plan de Justicia Yaqui, una en Pótam y otra en Pueblo Vícam. En ambas reuniones, Bienestar Yaqui organizó la logística a cargo del profesor Juan Silverio Jaime León, coordinador de Bienestar en Tierras de Tetabiate.

Antes de estas visitas no hubo reuniones generales de ocho pueblos, ni validación de pueblos o autoridades que gobernaban en pueblos duales, solo era completar los ocho pueblos yaquis, por lo que la lucha genuina y de siempre se miraba poco genuina.

Las visitas del presidente de México fueron continuas, en una de ellas en el 2022, cuando se iba a finiquitar el Distrito del Pueblo Yaqui, yaquis de Estación Vícam bloquearon el acceso sur de Estación Vícam, observándose una resistencia de yaquis que querían ser atendidos y ser partes del Plan de Justicia. Días después, estos yaquis fueron levantados por el Gobierno con policías antimotines y encarcelados, entre ellos cuatro albañiles de Loma de Guamúchil que iban pasando.