Corte de caja; lo malo y lo bueno

A unos días de terminar este 2025, siempre es bueno aprovechar estas fechas de festejos y reunión familiar para hacer una pausa en el camino y reconocer lo bueno y lo malo que ha pasado por nuestras vidas, lo cual de alguna u otra manera todos hacemos, algunos de manera explícita, a veces hasta plasmado en algún sumario escrito y otros como simple introspección mental de lo que aconteció en nuestras vidas durante el último año.

Sin embargo, a pesar de que lo principal es mantener esta acción como algo personal, también es importante realizarla de manera mucho más objetiva en torno al mundo que nos rodea; es decir, hacer esta especie de corte de caja sobre lo que aconteció en nuestra comunidad, para tener una noción mucho más clara de hacia dónde vamos como sociedad, ya que, si bien nuestro destino depende en gran medida de nuestras decisiones personales, también el ambiente, el contexto y la situación que guarda el lugar donde vivimos termina por determinar, en gran medida, el futuro que nos depara el porvenir en lo personal.

Debido a lo anterior, propongo hacer cada uno de nosotros un corte de caja sobre lo que sucedió en nuestro país, Estado y Municipio en una especie de contar lo bueno, pero también lo malo, esto con la finalidad de darnos una idea sobre la tendencia que lleva nuestra comunidad y poder leer, en la medida de lo posible, lo que nos deparará este próximo 2026.

Comencemos por lo malo. En el plano nacional podríamos hablar sobre el tema que ha venido aquejando a nuestro país prácticamente desde que inició este siglo, la inseguridad. Este tema se repite prácticamente en todo México, con brotes preocupantes como lo sucedido en Sinaloa, específicamente en Culiacán, hasta llegar a casos como el del lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, entre muchos otros crímenes que ahondan aún más la herida que este cáncer ha provocado en la sociedad mexicana. Asimismo, en temas locales, la llegada de una nueva tragedia en nuestra Entidad relacionada con un incendio. Hablamos del caso Waldo´s, donde 23 personas perdieron la vida y 12 más resultaron heridas. Por último, en temas de salud también reconocer que los brotes de dengue en el sur de la Entidad provocaron el reclamo de 400 familias que se vieron afectadas por este padecimiento tan solo en Cajeme.

Ahora bien, como dicen, lo bueno muchas veces no se cuenta, pero cuenta mucho. Podemos decir que el aumento en el presupuesto social, incluyendo beneficios para mujeres de 60 años en adelante, así como a los adultos mayores, representa un avance histórico en reconocimiento a quienes por años sirvieron a las familias mexicanas. De igual forma, nuestro país obtuvo durante este 2025 el récord histórico en inversión extranjera directa, llegando a la cifra de 41 mil millones de dólares. En la misma tónica, la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y el mantenimiento estable de la macroeconomía mantuvieron al país en condiciones estables. Hablando de lo local, podemos reconocer el esfuerzo en el ámbito de la cultura con la remodelación de "La Sauceda" en Hermosillo, y en Cajeme con "La Laguna del Náinari" y el regreso de la Expo Cajeme, entre otras obras y apoyos a este tipo de eventos, que representan un reconocimiento a la importancia de la cohesión social y el esparcimiento familiar.

Siempre un cierre de ciclo debe ser visto como una nueva oportunidad para empezar de nuevo y hacer lo que es correcto, porque como se ha dicho muchas veces en este escrito, "no habrá viento favorable para el barco que no lleva rumbo". Feliz Año Nuevo 2026.

