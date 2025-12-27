Soplan vientos políticos

Estamos entrando en un nuevo cierre de año. Las luces navideñas comienzan a aparecer, los villancicos se oyen a lo lejos y, como ya es costumbre en estos tiempos, también empiezan a soplar los vientos de la política. Como promotor empresarial, me ha tocado convivir de cerca con numerosos servidores públicos en distintos niveles. Algunos comprometidos, otros no tanto. Pero todos, sin excepción, llegaron ahí porque alguien les dio su voto. Y la historia vuelve a repetirse.

LOS POLÍTICOS AFILAN EL HACHA

Estamos en la antesala de un nuevo proceso electoral y empiezan a aparecer en las calles, en las redes y en los cafés, quienes "quieren servir" a los ciudadanos. Es un momento clave para la democracia local. Como sociedad, nos toca mirar con atención. Ser ciudadanos proactivos. No dejemos que la simpatía, una sonrisa bien ensayada o una selfie con algún vecino sustituya el verdadero análisis de quiénes aspiran a gobernarnos. En Cajeme y en otros municipios del Estado de Sonora ya se escuchan nombres, promesas y discursos renovados. Pero, ¿cuál es su historial? ¿Qué aportaciones han hecho desde antes de pedir o solicitar tu voto? Esa es la pregunta.

CIUDADANO CRÍTICO: LA LUPA ESTÁ EN TUS MANOS

Pronto habrá elecciones intermedias en el país, estatales y municipales. ¿Cómo lo han hecho quienes están por concluir su cargo? Es válido, justo y necesario evaluar su gestión desde la mirada crítica ciudadana. ¿Qué tanto ha mejorado tu calle, tu parque, tu alumbrado? ¿Cómo está tu Centro de Salud, tu escuela pública, la seguridad en tu colonia? Si hay mejoras, reconozcámoslo. Si hay carencias, exijamos con fundamento. El gobernador, el diputado, el regidor o el alcalde —todos ellos— están donde están porque se les eligió. Pero lo más importante: se les paga con los impuestos que pagamos los ciudadanos. El dinero público debe ser vigilado con lupa. Por eso, ahora que algunos ya piensan en reelegirse o en buscar "otro nivel", es momento de pasarles la factura moral de lo hecho —o no hecho— durante su gestión.

QUE NO TE SORPRENDAN... OTRA VEZ

A estas alturas del año, comenzamos a ver caras nuevas —y otras conocidas— que intentan lucir amables, simpáticas, sonrientes. Comienzan las fotos casuales con grupos ciudadanos, la entrega de apoyos, las visitas repentinas a colonias y los mensajes "cercanos". Pero tú y yo sabemos que muchas veces es puro maquillaje. Seamos ciudadanos sensatos y analíticos. Si un candidato o candidata tiene soluciones, que las demuestre con hechos previos, no con promesas al aire. Las redes sociales hoy son su principal plataforma para mostrarse, pero también pueden ser nuestra mejor herramienta para investigarlos, cuestionarlos y contrastar lo que dicen con lo que han hecho. La transparencia y la rendición de cuentas no deben ser favores, sino obligaciones mínimas de quienes aspiran a lo público.

Y sí, la honestidad debería ser una norma básica, pero sabemos que no siempre lo es. Por eso la tarea es nuestra. Como ciudadanos —y especialmente los jóvenes que por primera vez podrán votar—, debemos asumir con seriedad el papel que tenemos en la construcción del Municipio que deseamos. Cajeme, como muchos municipios del país, vive un momento difícil en servicios, infraestructura y tejido social. ¿Vamos a seguir confiando en caras conocidas que ya fallaron, o nos tomaremos el tiempo de investigar, comparar y decidir con criterio?

Dato relevante: En México, solo el 44% de la población confía en los partidos políticos, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Inegi, 2020). Esto refleja una profunda desilusión, pero también una gran oportunidad para ejercer un voto más informado y consciente.

ACCIÓN CONCRETA AL LECTOR:

Antes de que empiecen las campañas, dediquemos algunas tardes a investigar el historial público, profesional y comunitario de quienes ya se están promoviendo. Haz tu lista de "sí" y "no" con base en hechos, no en promesas.

Mini reto de la semana:

Comparte con tres personas una reflexión sobre lo que esperas de tus futuros representantes y escucha sus opiniones también.

Cierre inspirador:

En las próximas elecciones tenemos la oportunidad de elegir mejor. Ser un buen ciudadano empieza por informarse, reflexionar y actuar con responsabilidad. Nuestra comunidad lo merece.

NotasE@corporativoimpulso.com.mx