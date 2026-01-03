El tiempo, un valioso capital en tu emprendimiento

Como promotor de emprendedores, he acompañado a decenas de jóvenes, mujeres y hombres de Cajeme en su camino para construir su proyecto de vida a través de un negocio propio. En todos los casos, hay un recurso que, bien aprovechado, marca la diferencia entre crecer y estancarse: el tiempo.

EL RELOJ TAMBIÉN ES TU SOCIO ESTRATÉGICO

El tiempo es uno de los activos más valiosos para cualquier emprendedor. No se compra, no se recupera, no se almacena. Y, sin embargo, es común ver cómo se desperdicia en reuniones sin propósito, redes sociales con poco valor, distracciones o tareas que podrían delegarse. Muchos emprendedores en Cajeme comienzan el día con buena intención, pero sin agenda. Al final, sienten que trabajaron mucho, pero avanzaron poco. La solución no está en trabajar más, sino en trabajar con intención. Usa una agenda digital, aplica la técnica del "bloqueo de tiempo" y planifica tus prioridades según impacto. Como suelo decir en mis talleres: si no agendas tus sueños, alguien más te agendará los suyos.

LA PRODUCTIVIDAD TAMBIÉN ES SALUD

Uno de los errores más comunes entre quienes inician un negocio es creer que deben estar disponibles todo el día. Trabajan hasta la madrugada, no descansan, comen mal y viven estresados. Y aunque parezca que eso es "esforzarse", en realidad es cavar un hoyo a largo plazo. En un taller con emprendedores en Ciudad Obregón, una joven me compartió que llevaba meses sin un solo día libre. "No tengo tiempo para mí", me dijo. Pero si tú no estás bien, tu emprendimiento tampoco lo estará. La salud física, mental y emocional es fundamental para sostener una visión de largo plazo. ¿Cómo te nutres? ¿Qué escuchas? ¿Con quién convives? ¿Te rodeas de personas vitamina o personas drenaje? Haz un alto y priorízate también a ti. Tu negocio necesita que tú estés bien.

TIEMPO INVERTIDO, NO TIEMPO PERDIDO

Cuando inviertes tiempo en formarte, aprender, analizar a tu competencia, mejorar procesos o agradecer a tus clientes, estás sembrando valor. Pero cuando lo desperdicias en quejas, excusas o procrastinación, ese tiempo se vuelve una fuga silenciosa de energía y oportunidad. Las 5S, una metodología japonesa basada en orden y eficiencia, podrían aplicarse incluso en negocios pequeños. Imagina una papelería en el Centro de Cajeme que logra atender más rápido porque su inventario está bien clasificado. ¿Cuánto tiempo ganaría? ¿Cuántos clientes más podría servir? Tiempo ganado es reputación ganada. Y si aún no lo haces, considera tener un mentor o consejero: alguien que ya ha recorrido ese camino y puede ayudarte a no desviarte. El tiempo, bien administrado, es gratuito... pero su retorno puede ser extraordinario.

DATO ÚTIL: Un estudio de Harvard Business Review demostró que los emprendedores que planifican su tiempo semanalmente son 33% más eficientes que quienes no lo hacen (Harvard Business Review, 2020).

Yo utilizo esta herramienta para mejor administrar mi tiempo: Google calendar.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Te ayuda a organizar tu agenda diaria, semanal y mensual. Puedes programar reuniones, establecer recordatorios, dividir tu jornada por bloques y compartir calendarios con tu equipo.

VENTAJA CLAVE:

Sincroniza con tu celular y envía notificaciones para que no olvides tus actividades importantes. Además, permite programar rutinas fijas y medir cuánto tiempo dedicas a cada tipo de tarea.

ACCIÓN CONCRETA AL LECTOR:

Haz un calendario semanal de actividades y bloquea tiempos para tus prioridades: negocio, formación, descanso, familia. Evalúa tu avance semanal y haz ajustes cada domingo.

MINI-RETO DE LA SEMANA:

Identifica 3 actividades que no te aportan valor y sustitúyelas por algo que sí te acerque a tus metas.

CIERRE INSPIRADOR:

No se trata de tener más tiempo, sino de usarlo mejor. El 2026 puede ser tu año, si aprendes a invertir tu recurso más valioso: tú mismo.

