Listos los equipos para el arranque de la Gran Carpa

En boxeo, De la Hoya sigue criticando al "Canelo, pero le ignora; así, el jalisciense sigue haciendo bien las cosas como púgil y como persona pública

Por: Miguel Cebreros Cervantes

Oficialmente ya están los 30 equipos de las Mayores entrenando en sus respectivos campos de la Florida. Los Yanquis hicieron hasta lo imposible por quedarse con Juan Soto, pero el dominicano prefirió finalmente acceder a la oferta que le ofrecieron los Mets, por casi 800 millones de dólares. El último intento de los Yanquis, de adquirir al jonronero, fue hace tres días, cuando hablaron con él, para ofrecerle 700 millones por 16 años y Soto se negó rotundamente... "Ya estoy comprometido con los Mets e incluso estoy entrenando con ellos en Florida. Así que, de todas maneras, agradecido estoy con ustedes por su insistencia, pero ya pertenezco a los Mets", terminó diciendo el extoletero de los Padres de San Diego... El que está feliz por contar con Soto, es Mark Vientos, quien está emocionado con la alineación que tendrán los Mets durante la temporada 2025. "Es una tremenda ofensiva la que tendremos, la que incluye al torpedero puertorriqueño Francisco Lindor, el receptor venezolano Francisco Álvarez, los jardineros Starley Marte (dominicano) y Brandon Nimmo, así como los nuevos muchachos como Soto y Siri, se unen a Lindor, Pete, Nimmo y yo", dijo Vientos a ESPN digital el domingo, en la casa de entrenamiento de los Metropolitanos en Port St. Lucio, Florida... Así pues, los Mets, con esa línea de cañoneros, es evidente que estará dentro de los favoritos para conquistar el título en la Liga Nacional. Los duelos con los Dodgers serán de gran intensidad, pues ambos line-ups, estarán cargados de dinamita, junto a los Bravos de Atlanta que también poseen jugadores de altísimo nivel, como Ronald Acuña, Matt Olson, Chris Sale, Marcel Ozuna, Rasel Iglesias, etc., etc... Esta temporada pinta para figurar entre las más reñidas de los últimos 10 años, sin discusión alguna, pues los aficionados que tanto gustan del mejor beisbol del mundo, saben que los Dodgers de Los Ángeles cuentan con un arsenal en su equipo, tanto en pitcheo -la base para ganar un campeonato- como la línea de buenos bateadores que aparecen en su roster, los cuales son una garantía... En esta ocasión, el mánager Dave Roberts, quien había tenido descuidado el bullpen, ahora contará con un exclusivo cerrador, así como relevistas consagrados, bien seleccionados por los buscadores de talento... El bullpen, es un departamento que siempre debe de estar integrado por elementos con nervios de acero, porque su misión es de gran presión, de parar en seco a la ofensiva contraria, cuando las ventajas son mínimas y cuando son llamados a la lomita por el mánager, hay que protegerlas para conservar la victoria... No falta mucho para observar los juegos de exhibición, ya que la próxima temporada está más o menos a un mes de que inicie actividades, abriendo fuego los Dodgers y Cachorros en Tokio, Japón, los días 18 y 19 de marzo. O sea, que estamos ya, a la vuelta de la esquina, del arrancón de las Grandes Ligas... Por otra parte, Óscar de la Hoya, no se cansa de criticar a Saúl "Canelo" Álvarez, pero éste hace muy bien en ignorarlo, dejarlo que hable y diga lo que se le antoje, porque el de Guadalajara continúa haciendo bien las cosas como boxeador y como persona pública... De la Hoya fue un gran peleador, no se discute. Pero al dejar el boxeo, se convirtió en promotor y fue quien le dio la oportunidad al "Canelo" para que se uniera a su empresa. Lo hizo multicampeón, pero cuando vio cosas turbias que hacía De la Hoya, optó por separarse y eso le sigue "ardiendo" a Óscar, pues se le fue la "minita" y Saúl prefirió actuar solo y vaya que si le ha ido bien en su brillantísima carrera. Nadie ha podido derribarlo en su trayectoria, y tampoco lo han podido vencer, en su peso, desde el 2013, en que le ganó por decisión Floyd Mayweather, después de 12 rounds. De eso hace ya 12 años, lo cual no es cualquier cosa. La segunda derrota del "Canelo" ocurrió en 2022, ante Dmitry Bivol, pero en la división semipesado... Otra pelea de Saúl que causó gran expectación, fue la que sostuvo el 7 de mayo de 2017 ante Julio César Chávez Jr., a quien dicho de paso le dio una paliza, después de que quien lo atendió en la esquina al hijo de la leyenda, diciendo que el de Culiacán iba a noquear al "Canelo". Me refiero a don Ignacio Beristaín, quien, por cierto, es de los que no pueden ver al oriundo de la capital tapatía, ni en pintura... Chávez Jr. anunció hace poco que regresaría al boxeo, quizá en peso completo, porque en división menor está difícil... Julio Jr. bien pudo haber llegado lejos en el boxeo, tenía todo para hacerlo, pero en los malos pasos en que andaba, echó a perder su carrera boxística... En cambio, el "Canelo", muchacho ordenado, con una gran disciplina, ahí lo tienen, millonario, gracias al pugilismo. Y como lo informamos con oportunidad, Saúl firmó un contrato de cuatro peleas para combatir en Arabia Saudita, cuya primera de ellas la sostendrá el próximo mes de mayo y eso tiene de mal humor a Óscar de la Hoya, quien dejó mucho de qué hablar de su destacada carrera y que también se ha metido en un sinfín de problemas, que no nos corresponde estar comentando... I´ll see you later!