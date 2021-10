Levántate y anda

A mí me levanta el deseo de mantener la casa en orden, cuidar a los hijos y atender a mi esposo. A mí, la pobreza. Yo salgo a "corretear la chuleta". A mí, mi perro. A ella, su hija. Yo me quedo en cama y no me levanto a trabajar, dijo otro. Me levanto a hacer lo que me gusta, lo que me satisface y que hace feliz a mi familia y entorno, aseguró alguien.

A mí me levanta el deseo de mantener la casa en orden, cuidar a los hijos y atender a mi esposo. A mí, la pobreza. Yo salgo a "corretear la chuleta". A mí, mi perro. A ella, su hija. Yo me quedo en cama y no me levanto a trabajar, dijo otro. Me levanto a hacer lo que me gusta, lo que me satisface y que hace feliz a mi familia y entorno, aseguró alguien.

Noticia Relacionada Llaman a visibilizar la violencia sexual en Sonora

PUBLICIDAD

"Como la felicidad no está en lo que recibes sino en lo que das, yo me levanto a dar lo mejor de mí misma", dijo una señora. A mí me levanta la fe en mi Creador. Levantarme cada día es un milagro y siempre daré gracias. A mí me levanta el hambre. A mí, ir al baño. A Lupita la hace levantarse de la cama el poder comprar algún día una casa para sus hijos. A muchos otros, la necesidad, y a alguien porque no sabe cómo ganar dinero durmiendo. Unos se levantan a apagar el despertador. A otros las cuentas por pagar. Unos dicen que se levantan para darle "gusto al gusto". A otros, salir a buscar la independencia económica, y pensando en que no me falte qué comer en la vejez. A mí me mueve la ambición, dijo otro. La fe en que voy a poder sacar adelante mi negocio. A otros los alza la alegría de vivir. "Mi trabajo es mi razón de ser", aseguró Juan. Unos se levantan por un amor, otros para hacer ejercicio. La satisfacción, su esposa, la cerveza, la depresión, la hipoteca de la casa y querer un auto de lujo, son algunas de las razones que mueven a otros.

Y a ti, ¿qué te levanta de la cama?