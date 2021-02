Las pluris son como las cerezas del rico pastel que cada tres y seis años se reparten entre los más influyentes, los más pesados de los partidos políticos, en este país que ya no le duele lo duro sino lo tupido.

Oficialmente, "Las pluris " viene siendo el sistema de representación proporcional o escrutinio proporcional plurinominal, lo que es una categoría de sistemas electorales en el que el porcentaje de votos que reciben las candidaturas determina de manera proporcional el número de escaños que les son asignados en el órgano electo. Estas candidaturas no necesitan obtener mayoría relativa en ningún distrito electoral para poder ser representadas en el órgano elegido. Aquí los partidos políticos presentan una lista de candidatos a los cuales se les asignan escaños de acuerdo al porcentaje de votos que obtengan, sistema que se usa en otros países pero con el nombre de Sistema de Cocientes y Subconscientes, la cosa es que en México "las pluris ", son consideradas como sacarse la lotería...sin comprar cachito, y es que los que son bendecidos con estos puestos no tienen que hacer campaña, ni ser conocidos, ni ser eficientes, ni ser honestos, ni tienen que recorrer los municipios, estados o regiones que representarán para llegar cómodamente al Senado o a la Cámara de Representantes, y ganar muy buen dinero, sin hacer nada, si así lo quiere el susodicho.

Las candidaturas pluris se utilizan como una moneda de cambio entre las cúpulas de los partidos, se cambian por favores especiales, como traiciones de algún tipo, tan comunes en la política a la mexicana, o se usan como premio de consolación para quien le invirtió mucho dinero a algún candidato, aunque también suelen cederse a personajes que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo por su partido.

Noticia Relacionada Instituciones y construcciones

Y, aunque las pluris también se tengan en otros países, en México no deberían existir. Las pluris no son más que un derroche más de nuestros recursos y una especie de triquiñuela que implementaron los mismos que se benefician con la danza de los millones que se destinan a la tan llevada y traída democracia que, hasta el momento, no ha logrado que en el país se acaben las injusticias, la impunidad y la corrupción.

Fue en 1977, a propuesta de Jesús Reyes Heroles, que se hizo la reforma electoral para crear ¡otras 200 curules! que fueran de representación proporcional al porcentaje de votos obtenidos por cada tendencia política, lo que ahora representa unos de los "huesos con más carnita" que roer, por lo tanto de los más peleados, pero de los que menos hay.

Los invito a checar la lista de los próximos candidatos plurinominales para que conozcas las intenciones reales de los partidos y sus dueños. Vale.