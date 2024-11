Lakers de Los Ángeles, una reacción sensacional

Después de un comienzo nada bueno en la NBA, el mejor basquetbol del mundo, los Lakers de Los Ángeles reaccionaron en forma sensacional y en estos momentos llevan una seguidilla de cinco victorias consecutivas, dentro de la Conferencia del Oeste, para colocarse en la posición número TRES, lo que le permite encontrarse dentro de los primeros seis equipos que logran su entrada directa a los playoffs... Me ha tocado observar los partidos del campeonísimo equipo y sinceramente estoy admirado en la forma que está desempeñándose en la duela el veterano superestrella de 39 años de edad, LeBron James, quien continúa siendo el rey del deporte ráfaga. Se está desplazando como si fuera un jugador de menor edad... Se ve en plenitud de forma física, con unas facultades fuera de serie e imponiendo marcas con sus tiros de corta y larga distancia, formando una dupla arrolladora con su amigo y compañero Anthony Davis, quien también se observa en condiciones físicas que solamente atletas de su calibre pueden alcanzar, en un deporte de tanta exigencia como es el baloncesto... Los dos (LeBron y Davis) lucen aceptadísimos, realizando jugadas relampagueantes, ya sea pasándose el balón, desplazándose como demonios en la duela y con una puntería más que precisa para encestar de dos o tres puntos. Esta es la razón por la que los Lakers están gozando de un momento espectacular, increíble, al grado que jugando en casa están invictos con 6-0 y en total su marca en este comienzo de la larga temporada es de 9 triunfos a cambio de 4 derrotas... El año pasado, en estas mismas fechas, eran totalmente negativos en su accionar y sin posibilidad de meterse a disputar el título, porque los Celtics de Boston ganaron el campeonato casi de punta a punta. Fue la corona número 17, para ellos, por l6 que poseen los Lakers. Estos se reforzaron con algunos elementos y al parecer están dando resultado, ayudando a la dupla LeBron-Davis, la cual ha vuelto a conjuntarse, para seguir deleitando con su juego alegre y en ocasiones con encestes espectaculares e increíbles, a los millones de fanáticos que gustan del bien llamado deporte ráfaga... LeBron prosigue haciendo más extenso su récord de la NBA que supera ya los 38,000 puntos. El Rey, de 2.6 metros de estatura, en realidad, su posición es de alero, pero su talento, versatilidad y poderío físico, le permiten jugar tanto de base como de ala-pivot. James es actualmente el máximo anotador de la NBA de todos los tiempos y, además, es considerado uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y de seguramente de la historia. Firmó un contrato de 90 millones de dólares con la poderosa Nike, antes de debutar en la NBA, con apenas 18 años... Fue elegido en la primera posición del Draft de la NBA en 2003 por los Cavaliers de Cleveland. Mientras estuvo con ellos por algunas temporadas siempre los llevó a los primeros lugares. Fue a su regreso a Cleveland, no hace mucho, cuando los llevó al campeonato... Después de pasar por momentos difíciles en su niñez, su madre Gloria lo sacó adelante, hasta convertirse hoy en un multimillonario jugador-empresario... Este podría ser su último año como jugador en la NBA, pero nada se podría asegurar con un basquetbolista que, a su edad, continúa siendo de primer nivel. Ya veremos... Por lo demás, la primera vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico, concluye el próximo jueves, con la visita de los Cañeros de Los Mochis. Si usted le pega una checada a la Tabla de Posiciones, encontrará la situación ardiendo, ya que después de los Tomateros, ganadores de los primeros 10 puntos, el resto de los equipos están sumamente apretados, uno del otro, porque los separa sólo medio juego a algunos y a otros un partido, cuando sólo resta una Serie de tres juegos: martes, miércoles y jueves... En el Estadio Yaquis estarán los verdes sinaloenses, en una Serie sumamente importante, sobre todo para Ciudad Obregón, porque está peligrando de quedar en el noveno escalón, cosa que no conviene, porque para la ronda complementaria tendrán que luchar a brazo partido, para poder aspirar a acceder a la postemporada, a donde deberá llegar el equipo de casa embalado, para evitar que lo eliminen en la primera ronda. Los Yaquis no han tenido buena actuación en la vuelta inicial, pues han estado titubeantes desde el pasado 11 de octubre en que arrancó la temporada... Ese segundo encuentro de la doble cartelera, allá en Zapopan, era para infartarse cualquiera, pues ganando 4-0 en la séptima entrada y Samuel Zazueta haciendo un relevazo y ya sacando dos outs, tranquilo, dos errores, uno el paracorto, una rola de frente, la perdió Gamboa y seguidamente, una línea al jardín izquierdo al guante del fildeador, éste a la hora de capturarla se le nubló la vista y la pelota se fue hasta la barda, entrando dos carreras. Lo bueno que al final sacó el tercer out Zazueta y pudo ganarse el encuentro, 4-2. Pero, así están jugando los Yaquis... I´ll see you later!