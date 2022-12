La normalidad de la informalidad

Dentro de los pendientes que existen en la economía mexicana, desde bastantes sexenios, es la regularización de la informalidad en la actividad económica y que se manifiesta mas en el comercio; y es forma de crear movimiento económico y generación de empleos, con evasión impositiva y regulatoria, además no gozan plenamente de la protección y servicios de ley que proporciona el Gobierno, donde también las relaciones laborales no están sujetas a ninguna legislación y al presentarse esa situación, no existen salarios que correspondan a la actividad que desarrollan sus trabajadores. Y como se ha conocido, esta actividad, desde hace décadas, siempre es un pendiente importante para los gobiernos, porque su regularización beneficiaría a los trabajadores de forma directa, porque entrar en la formalidad les daría oportunidad de obtener los beneficios salariales que establece la ley y, además, lo correspondiente a las prestaciones sociales; además, representa una importante cantidad de recursos económicos que podrían percibirse por par te de los gobiernos, el que formaran parte todos de la formalidad. Y se pudiera pensar que, con el tiempo, esta forma de participación en la actividad económica, de manera informal, avanzaría hacia la disminución de ella y ha sido a la inversa, porque ha crecido mucho más; que la práctica indica que más que buscar su disminución, parece que se incentiva de manera permanente, por parte de los diferentes niveles de Gobierno, afectando de manera permanente el desarrollo económico de las diferentes actividades, porque no se manifiesta la ley de forma igualitaria, el compromiso de estar en cumplimiento de la ley y las regulaciones oficiales. Y ha sido tema permanente de reuniones entre Gobierno y sectores empresariales, que poco se ha podido avanzar para la terminación de la informalidad y, al no presentar soluciones, parecería que no estén interesados en cómo hacerle, cuando la intención y la voluntad política para poder hacerlo, viene a ser la forma como se debería de atender esta necesidad, porque al hacerlo beneficiarían a los mismos microempresarios, trabajadores y Gobierno. No se puede pensar que no tiene solución, porque, conforme pasan los tiempos, esta actividad económica parece que se ha determinado que se vea normal la informalidad. Y todo porque en el año 2021, el sector informal representó el 23.7% del producto interno bruto, creciendo en 1.9% con respecto al año 2020, lo que hace que, conforme avanza el tiempo, esta forma de crear economía va a la alza, haciendo con ello que de cada 100 pesos del producto interno bruto del país, $76 los haya generado la economía formal y $24 la actividad informal, haciendo con ello que vaya en crecimiento. Lo importante de todo ello es que se debe de buscar en todos los estados y municipios del país, la regularización de esta actividad económica, para que participe con su formalidad en el crecimiento y desarrollo del país, como siempre se demanda que lo hagan los gobiernos. Y difícilmente lo podrán hacer, si no existe crecimiento económico de la base gravable, afectando la recaudación tributaria de los tres niveles de Gobierno, porque lo complicado para cualquier Gobierno y su economía es que se establezca, proporcionarle formalidad a la informalidad, como sucede desde hace bastantes sin solución. DEL ESCRITORIO

Puede ser que conforme avanzan los tiempos, algunos analistas vean en el horizonte el fantasma de la recesión para la economía mundial, y en ese camino también logren ubicar a México, para que nadie se quede fuera, pero, según el manejo de muchas economías, será el impacto que les llegue, si realmente hace presencia esta situación en el mundo...... De alguna manera el rebrote del Covid que se está presentando en China, está haciendo que muchos países estén pendientes de su desarrollo, porque volvería a impactar en todos, si se avanza este virus en otra vertiente, porque muchas economías no logran levantarse de la pandemia...... Y aunque termine el 2022, la inflación continuará haciendo presencia y todavía le quedará margen a la Reserva Federal de los Estados Unidos para continuar con el incremento de tasas de interés, que fácilmente llegan a replicarse en México, por la relación monetaria del dólar en todas las economías y, además en México, por ser el primer socio comercial.