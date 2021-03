El Día Internacional de la Mujer se celebra hoy, pero todos los días son día de la mujer. Todos los días deberían ser para honrarlas, pues su imagen y semejanza está en todas partes. Son el motor de la humanidad, y no solo el motor, son el combustible que ponen en marcha al mundo. Todas las personas, cada ser humano, cada individuo, sea mujer u hombre, son su hechura; son su tiempo, son su resultado, su fruto, su anhelo, su error, su formación, su confección, su elaboración. Su obra. De esto no hay duda; de lo que queda duda es por qué la mujer si es quien posee la tierra, el agua, el sol, el trabajo y el amor, no tiene un pasado y un presente igualitario con el hombre en cuanto a derechos y oportunidades. Y hay duda del hasta cuándo las damas dejarás de sufrir tanta violencia en su contra, nomás por ser mujeres.

¿Es porque vivimos en un mundo regido por hombres insensibles que sobre ponen la fuerza bruta sobre la inteligencia y la razón? Eso parece ser, pero es muy importante que entendamos que es necesaria la presencia y esencia de las mujeres en todas las áreas de acción en el mundo.