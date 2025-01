La meta de Gil: no ir a Jalisco en blanco

Se han celebrado dos juegos y la diferencia ha sido de una carrera. El primero fue para la gente del "Chapo" Vizcarra y el segundo, para los tapatíos

Por: Miguel Cebreros Cervantes

La idea del mánager Benjamín Gil, era no irse en blanco de Culiacán y lo consiguió, en un partido de gran final histórico de postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, al derrotar en 14 innings, 2-1, a los Tomateros, en un partido no apto para enfermos del corazón, el pasado miércoles en el monumental estadio guinda... Los dueños del terreno, iban tranquilos ganando 1-0, con un pitcheo hermético de Manny Barreda, el mejor lanzador de la LMP, pues tenía en un puño a la ofensiva de los Charros de Jalisco, pero en la séptima, los visitantes empataron el encuentro 1-1 e hicieron explotar del montículo a Barreda, después de que éste obsequió una base por bolas y le conectaron un sencillo para colocar corredores en las dos primeras colchonetas, sin out... Fue todo para el estadounidense, después de haber lanzado seis entradas impecables, permitiendo una carrera. El "Chapo" Vizcarra, quien tiene un bullpen excelso, entró, le pidió la bola a su as y llamó de inmediato a un relevista, pero no pudo evitar que los de Jalisco igualaran la pizarra 1-1, sin más daño... En la parte baja de la séptima, el piloto Benjamín Gil consideró que su abridor Ronald Medrano ya había cumplido con una gran labor en seis entradas, permitiendo una rayita y empezó a mover a su bullpen como sabe hacerlo, y en el momento preciso y todo mundo le funcionó hasta la entrada 14 en la que se decidió el partido, anotando la carrera que necesitaba para emparejar el enfrentamiento a una victoria por bando... No hay nada para nadie. La victoria de los Charros fue gigantesca, porque valió por dos. De haber fracasado en dos ocasiones, Culiacán se hubiese puesto con medio boleto para viajar a la Serie del Caribe, ahora tendría que barrer en Zapopan –ganar los tres juegos en Guadalajara– para hacer maletas y viajar a Mexicali, lo cual se ve muy difícil, porque los Charros, jugando en casa y con su ruidoso público a su favor, será una seria amenaza para los guindas, con todo y su trabuco... Hasta ahorita se han jugado apenas dos juegos y la diferencia en ambos equipos ha sido de una carrera. El primer juego fue para la gente del "Chapo" Vizcarra, 3-2 y el segundo, lo conquistaron los tapatíos, 2-1, sufriendo ambos managers una barbaridad, pero los dos actuando con gran inteligencia para mover a sus discípulos... Y esta "guerra", de la Gran Final, continuará hoy viernes, pero ahora en distinto escenario, el inmueble Panamericano de Zapopan. Júrelo que habrá un entradón, pues de Culiacán harán el viaje decenas de aficionados. Por los Tomateros, el pitcher abridor será el refuerzo David Reyes, quien está convertido en uno de los mejores serpentineros del momento, pues en su anterior salida venció a los Cañeros de Los Mochis, en la semifinal. Reyes pertenece en la Liga Mexicana de Beisbol, a El Águila de Veracruz, con quien tuvo una gran temporada, repitiéndola en invierno con los Águilas de Mexicali... No hay que olvidar, que Reyes inició su carrera con los Yaquis, pues desde entonces demostró que tenía los recursos para convertirse en un abridor de altos vuelos como es ahora, pues vistiendo la franela del equipo de casa fue distinguido como "Novato del Año" en la temporada 2012-2013, con trabajo de 19 juegos, ganando cuatro y perdiendo uno, para un porcentaje de carreras limpias admitidas de 2.49, con un WHIP de 1.09, regalando sólo 15 bases por bolas y ponchando a 53 adversarios, números que ahora lo confirman como un lanzador confiable, razón más que merecida para que obtenga el llamado para aparecer en la lista de los pitchers que pudieran integrar el cuerpo de lanzadores para ser parte del equipo campeón de la LMP, ya sean los Charros o los guindas los que representen a nuestro país en la Serie del Caribe que arrancará el próximo 31 de enero en Mexicali... Ya para concluir, les informaremos que el inicio de la próxima campaña de la liga veraniega, número 100, abrirá fuego el jueves 17 de abril de 2025, recibiendo los campeones Diablos Rojos del México a los Leones de Yucatán, en el Estadio Alfredo Harp Helú... I´ll see you later!