La mentada consulta

Siempre he dicho que hay lugares como la cocina, la cama, el cuarto de ensayo de un grupo musical, las reuniones entre amigos en donde es posible y hasta saludable improvisar, pero hay otros lugares como el quirófano o en el Gobierno, y lo sostengo, porque aquí, improvisar, es fatal. No se debe. El caso es que siento que el actual Gobierno de la República se la ha llevado improvisando desde que llegó al poder. Se siente como que no hay una visión clara y compartida de hacia dónde vamos y cómo le haremos para lograr esos objetivos propuestos. Tal parece que gobiernan en base a ocurrencias, por ejemplo: la rifa del avión sin avión que nadie sabe nadie supo en dónde quedó la bolita; la pandemia sin control que nos costó la muerte de cientos de miles y la posterior campaña de vacunación. Otro ejemplo, los puestos en el gabinete con un ingeniero agrónomo en Pemex, un añejo ladrón de marca en la CFE , Bartlett , eso más los pleitos diarios en las "mañaneras" que sólo le han servido al presidente para perder el tiempo, mostrar su mal dominio de la retórica y comprobar su falta de oficio político, que sólo ha servido para dividir al pueblo en castas, eso sin contar con la fallida ocurrencia contra el crimen organizado de abrazos no balazos que ha provocado que a diario mueran cientos de mexicanos, mientras que las extorsiones y demás delitos del fuero federal están creciendo exponencialmente sin que haya autoridad que le entre al tema, y ahora, se le ocurre al presidente pedirle al INE que lleve a cabo este primero de agosto próximo una consulta para que, en un juego dizque democrático, los ciudadanos contesten la siguiente pregunta con un sí o no:

Insisto, esto no es más que otra ocurrencia populista que nos costará al menos 500 millones de pesos y no servirá de nada, porque, suponiendo que el pueblo "bueno" diga que sí se enjuicie a los ex presidentes, no creo que el Gobierno tenga la capacidad para armar los expedientes necesarios para procesarlos. Ahora, si se supone que algunos o todos ellos merecen cárcel ¿por qué no aplicar la Ley y dejarse de payasadas?

Esto no es más que un circo mediático distractor, pues, como dice Fernando Alejo en Twitter, no tiene validez alguna, de hecho no va a proceder pues se requiere por lo menos el 40% del electorado nacional, es decir más de 41 millones de mexicanos. Si se diera tal situación se tendría que turnar a un juzgado para acusar esta situación y poder proceder.

Son ocurrencias esa mentada consulta...la Ley no se consulta, se aplica, lo demás es sólo pan y circo para el pueblo hambriento y aburrido.