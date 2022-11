La llegada del boom a Sonora

Puede ser que tenga razón el gobernador el estado, Alfonso Durazo Montaño, al comentar en algunas reuniones que Sonora está viviendo un boom, porque son muchos los proyectos por venir, y, además, comenta que los principales indicadores económicos y sociales están muy positivos y eso es muy satisfactorio para la sociedad sonorense y, todavía más, lo que está por venir. Lo que es muy bueno para el Estado, que se manifieste el mandatario estatal con ese entusiasmo y que logre con ello entusiasmar también a la sociedad, que espera que la situación cambie, que, obviamente, no es magia, porque las cosas no cambiarán de la noche a la mañana, porque existen bastantes pendientes por atender y que requieren tiempo, dinero y mucho esfuerzo. Y bastante esfuerzo y experiencia de equipo para lograr que la fisonomía económica y social del Estado, cambie en la realidad, que es la que dará sustento a las palabras siempre escuchadas. Qué bueno que Sonora está de moda, porque esa oportunidad no se debe de desperdiciar en burocratismos y sueños inalcanzables, porque ese tiempo es pasajero y hay que tomarlo con efectividad. Es cierto que es mucho lo que se habla del Estado, por el mineral de moda que se llama Litio y que hoyes muy comentado en diferentes economías del mundo por los beneficios que tiene. Ese es el primer objetivo de las empresas internacionales y luego se indican los desarrollos solares, para la producción de energía eléctrica por medio de celdas solares, que su producción seria de autoconsumo. Pero también lo que se pudiera comercializar al exterior también es parte del desarrollo que se indica en lo que son estos importantes proyectos para el estado en sus diferentes municipios. Esos son los atractivos de inicio que se ven a Sonora, además del puerto de Guaymas en su ampliación, pero son tantas las necesidades existentes que todas son prioridades. Y no hay que olvidar, que la mayoría de los municipios tienen, la cartera llena de compromisos económicos y su margen de maniobra para atender las necesidades de sus habitantes es mínima. Ojalá y ese Boom como lo llama el gobernador logre aliviar en mucho lo que hoy carecen muchas ciudades y sus áreas rurales, porque ya el rezago en bastantes necesidades ya son parte del inventario local añejo. Porque el boom que se comenta logrará ser efectivo, cuando se logre impulsar con él a la mayoría de los municipios del Estado, para que la emoción se convierta en acción y se verá mejor. Es ahí donde está el aprovechamiento de este tipo de oportunidades, para que se logre desarrollar en serio, la vida económica y social de muchas comunidades, que no hacen más porque no los ven. Pero además del boom que se vive con los proyectos que se anuncian, está la relocalización de empresas mundiales al país, el Estado tiene la ventaja por ser frontera. Solo es cuestión de lograr la atracción y que su asentamiento beneficie a todos los sectores de forma múltiple y no nada más a la capital del Estado, que, aunque se llegue a decir que la realidad dice otra cosa. Y que bien que así suceda, pero también Sonora son más ciudades y municipios y el sur es el que tiene más habitantes y cuando quiere avanzar no falta. Ojala que ese boom sea bien direccionado y Sonora sea diferentes y no pensar que porque antes era, hoy lo sigue siendo en su avance económico y social, porque no se ha sostenido y ya es tiempo. DEL ESCRITORIO