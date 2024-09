En los tiempos que le ha tocado vivir a la sociedad mexicana, es muy aplicable lo que se conoce como la Ley del Péndulo donde se dan a conocer las preferencias políticas en el país.

Que viene a ser una interpretación a los movimientos que se dan en la vida política nacional, que interpretada de forma sencilla, es decir que a toda acción no aceptada por el pueblo corresponde una reacción.

Lo que hace considerar que, en tiempos anteriores en el país, no existía la aplicación de la Ley del Péndulo, porque las condiciones económicas y sociales no estaban para ello.

Donde los requerimientos de la sociedad van moldeando sus demandas, donde al llegar el momento se convierten en propuestas para los candidatos, a los que le otorgaran su voto, si logra convencerlos.

Porque, como lo indica la Ley del Péndulo, la sociedad siempre estará buscando qué partido o candidato logre entender lo que demanda la sociedad y que sea el que le plantee un mejor futuro.

Obviamente que sí existen varios partidos o candidatos para dirigir el país, cada uno deseara ser el ganador, pero la realidad indica que sólo será uno el que tenga esa oportunidad.

Y que según las circunstancias la sociedad mayoritaria se inclinará por el partido o candidato que le ofrezca certidumbre en su modo de vida, que necesariamente tiene que ser mejor que antes.

Que al hablar mejor que antes, necesariamente tendrá que referirse a la satisfacción de las necesidades que con el tiempo ha tenido la mayoría de la sociedad.

Porque es de la forma como reacciona la sociedad, con una semejanza a las manecillas del reloj, al reaccionar esta movilidad en base a las necesidades que presenta la sociedad en un tiempo determinado.

Y eso es irreversible de que así será siempre y que difícilmente la argumentación del lado que corresponda, logrará modificar la forma de actuar de la sociedad y más si tiene convencimiento.

Porque también se puede recurrir a la tesis de que nada es para siempre, porque el comportamiento de la sociedad puede ser hasta cierto punto indescifrable, porque podría ser por las circunstancias.

Que por cierto, ciertos analistas no alcanzan a comprender el comportamiento de las reacciones populares en las elecciones y lo asemejan con el péndulo del físico francés León Foucault por su oscilación.

Donde indica que no siempre se va a estar en lo alto y será de satisfacción, pero cuando se posicione en lo bajo, se tiene que ver cómo lograr nuevamente estar en lo alto con mejores propuestas.

Donde la enseñanza de la Ley del Péndulo, enseñan que para cambiar la ubicación en la parte baja en la política, es entender que cada vez se debe de ser mejor.

Porque entendido es, de que los cambios traen oportunidades, en los buenos momentos se celebra y en los malos se abre ampliamente la oportunidad del aprendizaje.

Hoy en México está en práctica la aplicación de la Ley del Péndulo, porque más que todo está en movimiento y esto acerca más a la sociedad en la busca de ser mejores.

Porque es claro que todos los mexicanos demandan un mejor país, donde las oportunidades sean amplias para todos.

DEL ESCRITORIO

Está en lo cierto el presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado(Amexcap) Pablo Coballasi, cuando manifiesta que México tiene bastante potencial para tener más protagonismo global y que puede ser un amplio beneficiario de la tensión entre Estados Unidos y China... Puede ser que las expectativas económicas para el país, no sean como se manifestaron en el inicio del año para México, pero lo que hoy se observa, no será crítico el proceso de transición de un Gobierno Federal a otro, al no observarse crisis en la economía mexicana...Un tema de mucha importancia será en el próximo Gobierno de CLAUDIA SHEINBAUM PARDO como presidenta de la República, la denominada simplificación administrativa que permita el desarrollo de la inversión nacional y extranjera en el país.