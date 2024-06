La importancia del líder y su gabinete

Debe escuchar a su equipo, valorar sus opiniones, por su propio bien, porque de lo contrario es propensa a desarrollar el síndrome de hubris...

Por: Antonio Cáñez Cota

Ya pasadas las elecciones y los festejos de los ganadores se viene la responsabilidad de formar los equipos de gobierno. La complejidad de los problemas exige que los líderes electos busquen a las mejores personas para construir soluciones de política pública. El líder sin equipo se enferma, mientras que el equipo sin líder pierde el rumbo.

El líder debe inspirar a su equipo, debe guiar e impulsarlos para que cada quien explote sus al máximo sus talentos al servicio de su comunidad. El líder debe inyectar motivación, energía, pero no debe dar las respuestas ni decir cómo hacer las cosas. Más bien debe plantear los retos y dar libertad a su equipo para que cada una de las personas expertas en sus temas descubran los mejores caminos.

La persona líder debe escuchar por su propio bien, debe reconocer que es imposible que una persona tenga la verdad absoluta de todas las decisiones. El líder debe escuchar a su equipo, valorar opiniones de expertos que se encuentran fuera del gabinete. Digo que la persona líder debe escuchar por su propio bien, porque de lo contrario es propensa a desarrollar el síndrome de hubris. Este trastorno de la personalidad está asociado con las personas que tienen poder político, donde empiezan a creerse superiores, desarrollando un narcisismo extremo. Piensan que su liderazgo es extraordinario y único en el mundo. Este síndrome llega a tal extremo que pierden la noción de la realidad y comienzan a tomar decisiones desde su ego y narcisismo.

La persona líder que desarrolla este síndrome es una presa fácil para los depredadores de la política: los aduladores. Estas personas aduladoras inician alimentando el ego y narcisismo de los líderes y llegan a tener tal control sobre éstos, que llegan a manipular sus decisiones de gobierno. Los aduladores quiebran equipos, desplazan la influencia de otras personas a las que escucha la persona líder. El propósito de los aduladores es dejar sólo al líder, lo manipulan diciéndole que las personas de su equipo son ineficientes. Cuando la líder está sola, no escucha a nadie más que a sus manipuladores, entonces es presa fácil del síndrome de hubris y de los intereses ocultos de las personas que alimentan su ego. Para evitar ser presa de los depredadores, la persona líder debe cuidar no quedarse sola. Debe promover espacios de discusión de alternativas, escuchar otras voces, y enfocarse en resolver los problemas públicos.

El líder y los miembros del gabinete deben compartir su indiferencia hacia las riquezas materiales y estar en busca del servicio a los demás como forma de trascendencia humana. No para estar en los libros de historia ni contarles a sus nietos sus épicos triunfos, sino por el sólo hecho de servir a los demás como forma de tránsito por esta vida. ¿Cree que soy muy romántico, estimado lector? ¿Piensa que es imposible que eso pase en la política mexicana? Todos necesitamos el dinero para sobrevivir y aspiramos a tener más dinero para cubrir las necesidades de nuestras familias. Las personas en el gobierno deben estar bien pagadas. Sin embargo, las personas que buscan ser de la élite económica no debe estar en la política, y mucho menos en los gobiernos, porque su interés principal siempre estará en hacer negocios privados y desatenderá los negocios públicos. Los líderes deben detectar esas ambiciones de riqueza en sus colaboradores, deben pagarles bien, como cualquier directivo de empresa privada o incluso más. Pero deben cuidar los recursos públicos, estar ocupados en resolver problemas públicos y no en hacer negocios.

Cuando Usted líder -futuro gobernante- se vaya a la cama a dormir, descansará mejor sabiéndose respaldado por un equipo capaz y honesto. Los problemas no se resolverán de la noche a la mañana, pero tendrá la certeza de que esos hombres y mujeres que eligió reúnen los requisitos de lealtad a los principios de gobierno honesto que Usted encabeza. Al contrario, si Usted antes de dormir piensa en los pendientes del día siguiente y piensa en su equipo -que no coincide con los principios de su gobierno honesto-, entonces sufrirá de insomnio los próximos años de su mandato. Lo que no se, es qué pasará si Usted no busca un gobierno honesto. Si ese es el caso, lo que su equipo busque carecerá de importancia, porque no habrá ética que contenga el saqueo. No lo sé, no me imagino cómo será la calidad de su sueño cada noche. Mejor decida tener a las mejores personas en su gabinete y aléjese de los aduladores, así como mantenga la humildad y escuche varias voces para que no desarrolle el síndrome de hubris.