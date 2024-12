La Importancia de los Archivos Históricos Municipales

Para lograr el desarrollo cultural en los municipios, son necesario políticas públicas culturales orientadas a favorecer los procesos culturales de manera transversal, así como integrar a los tres niveles de gobierno, instituciones educativas y a la ciudadanía.

En el sur de Sonora, específicamente en los municipios de la Región del Mayo prevalece un desdén por la cultura, debido a la ineficacia de políticas culturales locales bien diseñadas y trazadas con visión para favorecer el desarrollo comunitario de los municipios.

Otra realidad, es que no se cuenta con la suficiencia presupuestal, ni la mínima infraestructura para implementar acciones transformadoras que beneficien a la población, sobre todo a niños, jóvenes y a públicos específicos que necesitan recibir servicios culturales con contenido y calidad.

Los archivos en general nos permiten conocer la historia de las personas, de una ciudad, una institución, en sí de la historia general del mundo. Si no hubiera archivos, no tuviéramos acceso a una memoria histórica, no podríamos conocer el pasado, mucho menos comprender el presente.

Los archivos municipales reflejan el primer contacto que tiene el ciudadano con las autoridades municipales, tener los archivos clasificados, organizados, ordenados implica una dinámica de modernidad administrativa en los ayuntamientos.

La clasificación archivística tiene que ser ordenada y clara en sus contenidos, que cada documento y los acervos se identifiquen fácilmente con certidumbre y veracidad. La nueva ley de archivos generales en México se orienta a una revolución administrativa desde los municipios, porque la ley se tiene que aplicar.

La documentación es patrimonio de los ciudadanos organizados en demarcaciones municipales, estatales y federales, y en ley general de archivos están considerados instituciones de educación, partidos políticos y todos los entes que reciben recursos públicos.

Sin archivos no hay transparencia, los tres niveles de gobierno son sujetos obligados de la ley general de archivos y de las leyes estatales, cuando me refiero a sujetos obligados, quiero decir que tienen responsabilidades, no pueden evadir la ley, en ese sentido no se vale que los presidentes municipales escondan la información, y en el caso de documentos históricos, que algunos cronistas de los municipios consideren que es propiedad de ellos.

Vale recordar que recientemente entró en vigor la nueva Ley General de Archivos para todo el país y eso norma, de forma muchos más específica, la operación tanto de los archivos municipales como de los históricos.

Viene una oleada de clarificación del manejo documental, se tiene que considerar los tres momentos de la archivística, los cuales son el trámite, la concentración y el histórico y es ahí cuando el documento hace ese recorrido interesante para su gestión documental, los documentos no se deben quedar en el camino, deben seguir su proceso natural hasta que se pueda consultar por toda la ciudadanía sin cortapisas.

Los archivos preservan, promueven, brindan acceso y difunden el conocimiento. Es fundamental que los gobiernos municipales en designen recursos para crear la dirección de archivos municipales e histórico con programas que protejan, conserven los documentos.

Los archivos o legajos que se tienen en los ayuntamientos no tienen orden, un ciudadano no los puede consultar, no se cuenta con personal capacitado en archivística, muchas actas de cabildo se han perdido en el tiempo, se han mojado en inundaciones, esto pues es un indicador más de la carencia de atención a la historia y la cultura de los municipios.

Les comento que en países europeos un archivista es de la mayor dignidad, porque el archivista tiene un elevado nivel cultural, porque además salvaguarda el tesoro y patrimonio documental de la ciudadanía.

En el Registro de la Memoria del Mundo se encuentra la voz de las instituciones que se dedican a los archivos y en el patrimonio documental de los mexicanos para salvaguardar nuestro patrimonio documental con importancia mundial, esto pues es ya es una recomendación de la Unesco.

No se puede entender la investigación en la historia, sin la presencia de los archivistas, los archivistas son los que saben dónde se encuentran la documentación, los investigadores carecen de ese conocimiento, en ese sentido los archivistas son los que dictaminan como y cuando consultar los documentos, ya que hay documentos que están en deterioro, y no es posible abrirlos en función de los intereses del investigador, el archivista tiene que preservar la documentación, salvaguardarlos, y hasta que se consoliden su restauración para su consulta.

Es fundamental que exista la institución del archivo histórico municipal, mediante un decreto, dotarlo de personal, muebles, estanterías, espacio adecuado, soportes tecnológicos, con su presupuesto, para poner el archivo en condiciones adecuadas y cumpla su función, con su recurso anual, ya que no solo hay que crearlo, sino visionar su mantenimiento y que las personas que estén el archivo se dediquen a ello con conocimiento de su entorno, con vocación y cultura.