La importancia de las zonas económicas

Porque cuáles son los beneficios que podrían darse al constituirse como una zona económica a las comunidades yaquis, lo cual se acaba de manifestar por el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Noticia Relacionada Sindicalizados exigen ser escuchados en la Unison

PUBLICIDAD

Por principio son establecidos a partir de una ley y tienen como característica, que son áreas delimitadas geográficamente, que ofrecen un entorno de negocios positivo, estimulan la inversión y la actividad económica a partir de los incentivos que se otorgan.

Y estos pueden ser fiscales por parte de los tres niveles de Gobierno, donde otros son la capacitación laboral, impulso al emprendimiento e innovación y el desarrollo tecnológico, así como el financiamiento bancario.

Donde el impulso a la inversión de las zonas económicas que hoy existen, funciona la apertura rápida de empresas que permite que los inversionistas no tengan retrasos en su creación de empresas o negocios.

Porque lo que se busca, es la generación y fortalecimiento de cadenas de valor, la formación de capital humano y una importante derrama económica a partir del fomento a la producción y la productividad.

Esto con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de vida de la población de esas regiones, a partir de la generación de actividades productivas, que con su desarrollo crearán bienestar de forma permanente.

Lo importante de lo que hoy se plantea, en la búsqueda de una Zona Económica en el área de las comunidades yaquis y no es algo que de alguna forma sea un objetivo no realizable, porque se piensa que en esas áreas sí son susceptibles de negocios.

Pero si se entiende cuál es el objetivo de este planteamiento, se entenderá que es un propósito no cumplido con esta etnia sonorense, al no darles la posibilidad de incorporarse a las actividades productivasque desarrolla la sociedad.

Ya existen antecedentes, de que es posible el trabajo conjunto entre ciudadanos sonorenses independientemente de su cultura en el país y en el exterior, donde además existen excelentes resultados, cuando el objetivo es trabajar.

En el avance de la sociedad, se tiene que pensar en que con el tiempo se le tiene que dar oportunidad a todos los que de alguna forma deseen incorporarse a una actividad productiva, de forma seria y con resultados.

Lo importante seria, que la zona económica contemplara toda la región sur de Sonora, desde Guaymas hasta Estación Don, considerando el proyecto de crear un puerto de altura y además los beneficios para los demás municipios.

Porque es importante mencionar, que al abrir UNAM zona económica es porque existe un puerto, por donde se moverán una cantidad extraordinaria de mercancías y es lo que hace benéfica las bondades que tiene esta denominación.

Lo que habría que puntualizar, qué es una región productiva en sus tres sectores en todo el sur del Estado.

Y al contemplar un puerto de altura en Guaymas y un Aeropuerto Internacional de Carga, que está proyectado para Ciudad Obregón, eso es impulso.

Porque no se puede pensar en desarrollar un proyecto hasta que lleguen los clientes, porque eso es lo que en muchas de las veces se piensa y por eso no se avanza y aquí lo importante será el interés real de cambiar la fisonomía del sur del Estado.

DEL ESCRITORIO

Una información muy buena, para el sector pesquero y específicamente a los relacionados con la pesca de camarón, porque notifica el Gobierno de los Estados Unidos, que el camarón mexicano y puede ser exportado a ese país, porque ya reunió las condiciones para nuevamente contar con la certificación y poder comercializar este producto a partir del cumplimiento pleno, que requerían las autoridades de ese país... A pesar de la pandemia, que afectó la producción de productos, las cadenas comerciales consideran que no tendrán problemas de desabasto, ahora que está próximo el Buen Fin, porque estarán completamente cubiertos en sus inventarios para su venta... Con la intención de combatir la informalidad y el robo de identidad, se aprobó por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el registro obligatorio ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de los jóvenes mayores de 18 años, pero todavía no hay definición de plazo y sanciones al no hacerlo, lo que estará por definirse en los próximos días.