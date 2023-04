La importancia de la planeación territorial

Uno de los propósitos de siempre de todas las ciudades de México, es el realizar una correcta planeación territorial de lo que corresponde al municipio dónde están asentadas. Pero puede ser que con el tiempo este concepto de necesidad, haya quedado como un pendiente sin resolver en muchos municipios y que hoy se empieza a atender como un requerimiento apremiante. Porque es un instrumento de planeación, que les permitirá a las ciudades y sus comunidades contar con una forma ordenada de largo plazo donde puedan ubicar a satisfacción el crecimiento de la población. Y que lo más importante deberá ser, al contar con un instrumento de planeación territorial que permita autorizar permisos de construcción para vivienda, edificios y parques industriales de forma adecuada. Considerando el ordenamiento del área donde se planea realizar la edificación, para que no exista problemas de satisfacción de los servicios y de movilidad, garantizando el bienestar de la población. Hoy en día existen edificaciones, que no corresponden a las características de uso del suelo y aún así se sigue impulsando su construcción, aunque vaya en detrimento del adecuado desarrollo urbano. Ocasionando con ello un desorden territorial de la ciudad o comunidad, que con el tiempo será difícil de modificarse en beneficio del equilibrio constructivo que se debe de realizar. El proyectar la realización de la planeación territorial de una ciudad, le permitirá una mejor movilidad a toda la población y también permitirá un correcto desarrollo de todos los servicios. Y es viable que los planes de ordenamiento territorial de cada municipio se encuentren debidamente legislados y con el seguimiento adecuado para lograr que existan en la práctica, ciudades bien ordenadas. Porque no tendrá mucho beneficio, el que se integre todo un plan de ordenamiento territorial, sino se va a respetar su aplicación en la realidad, porque eso logrará que el orden territorial no llegue nunca. Y eso se puede ver en la actualidad, donde la falta de planeación territorial de muchas ciudades, existan embotellamientos vehiculares, como en las grandes ciudades, cuando debe de ser así. Porque mucho de lo que se puede observar, es que se entregan autorizaciones de construcción, sin considerar que debe de existir un plan regulador del ordenamiento urbano. La construcción de la infraestructura urbana adecuada al desarrollo que se proyectó a la ciudad o Municipio, logrará que la sociedad viva mejor y se convierta en un modelo de atracción económica y social. Las ciudades deben de crecer con el orden necesario que facilite el buen vivir, porque se logró con ello que los servicios más esenciales y la movilidad sea la más viable para una ciudad moderna. Es cierto que el crecimiento de la población, hace que cada vez esté demandando mayor cantidad de viviendas y como consecuencia sus necesidades de servicios. Y que para poder lograr una atención ordenada de es tos nuevos asentamientos, es necesaria al considerar su ubicación y que todo esté dentro de lo planeado territorialmente con anticipación. Ya no se puede construir donde caiga, porque las con secuencias urbanísticas pueden ser inmediatas o de largo plazo, pero al final se logra presentar una ciudad mal planeada sin solución inmediata. Además de la importancia del desarrollo económico y social, también la infraestructura para que la ciudad sea siempre un mejor lugar para vivir, es dando respeto y seguimiento a la planeación territorial. Siempre será mejor vivir en una ciudad ordenada territorialmente, que sea parte del orgullo de sus habitantes siempre, porque se ve que así es al transitar por sus calles y avenidas. DEL ESCRITORIO