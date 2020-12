"£Vamos a la Cumuripa", bueno, antes, así se decía cuando ibas al ahora llamado Mercadito Unión, vamos a la Cumuripa, pero en realidad es que dicho mercado está en esa colonia, que toma su nombre de este pueblo perteneciente a la Comisaría de Esperanza, fundado en 1619 y que actualmente su población no llega ni a los doscientos habitantes. El caso está que el domingo pasado me dispuse a ir a comprar algunas cosas a este lugar, obviamente que respetando los protocolos sanitarios que exige la pandemia. Desde antes de entrar vi una buena afluencia de marchantes en busca de lo que su dinero y sus necesidades les permitan comprar. Me dio gusto por mi pueblo, pues es ahí en donde uno se puede dar una idea de cómo anda el piojo, y por lo visto no es tanto. Vi a parejas que, como parte de su dominguito, tienen la costumbre de ir a pasear y a comprar sus víveres. Algunos van baóaditos y otros como se levantaron. Algunas esposas como que llevan al traidor (de traer), a rastras, además, cargando el mandado. Algunos con una cara de cruda que no pueden con ella. Todos buscando los mejores productos y los mejores precios. Hay de todo y para todos. En el ambiente se respira una mezcla de olores que van desde el humo de la carne asada, el caso de las carnitas, las verduras, los pescados, cosas rancias, cahuamanta, fritangas y frutas frescas, entre otras cosas. A muchos les desagrada el olor tan peculiar de este mercado, pero a otros nos embriaga de nostalgia. La gente camina de aquí para allá, como hormigas cargadas que se preparan con los alimentos para toda la semana. Ricos y pobres andan tras lo mismo, pero en realidad en estos lugares las clases sociales se pierden. Unos van con todo el tiempo del mundo, mientras que otros desesperan con su prisa.

El Mercadito, aón con sus drenajes pestilentes y a punto de colapsarse, sin mucho donde estacionarse, la basura tirada y el calor del día, sigue siendo un lugar imprescindible para miles de cajemenses, y es tan bonito ver a las familias comprando, haciendo que las horas de trabajo arduo durante la semana, valgan la pena.